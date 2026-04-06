Сербская военная разведка: Вучича месяцами предупреждали об угрозе подрыва газопровода, но он не слушал, сам подрыв — не инсценировка

Глава Агентства военной безопасности (ВБА) Сербии подполковник Джуро Йованич заявил, что на протяжении нескольких месяцев предупреждал президента Александра Вучича и государственное руководство страны о возможных атаках на газовую инфраструктуру, однако наталкивался на скептицизм и несогласие, сообщают Euronews.

По словам Йованича, операции по обнаружению взрывчатки вблизи газопровода в муниципалитете Канджижа предшествала серьезная оперативная работа. Спецслужбы располагали данными о том, что человек с военной подготовкой «из числа мигрантов» намеревался совершить диверсию. Он сообщил, что подозреваемый будет задержан:

«Месяцами мы указывали верховному главнокомандующему, президенту Александру Вучичу, а также государственному руководству, что нечто подобное может произойти. Честно говоря, мы наталкивались на скептицизм, неодобрение, несогласие — как и тогда, когда нам приходилось представлять соответствующие данные об угрозе газовой инфраструктуре».

Директор ВБА также прокомментировал версию об инсценировке сербскими властями подготовки к взрыву, чтобы потом обвинить в нем украинцев, которую выдвинули МИД Украины и венгерская оппозиция. Спикер украинского МИД Георгий Тихий назвал инцидент российской операцией под ложным флагом с целью повлиять на парламентские выборы в Венгрии, намеченные на 12 апреля. Лидер оппозиции Петер Мадьяр в свою очередь заявил, что многие заранее предсказывали подобный инцидент на сербском газопроводе. Reuters со ссылкой на бывшего венгерского разведчика также сообщил, что в венгерских спецслужбах в последние дни обсуждался сценарий диверсии в Сербии как инструмент предвыборного влияния. Йованич отверг эти обвинения и назвал дезинформацией утверждения о том, что сербские военные сами подложили взрывчатку, чтобы подставить Украину.

При этом он уточнил, что маркировка на найденных взрывчатых веществах указывает на производство в США, однако это не означает причастности Вашингтона к подготовке диверсии. В ходе операции были обнаружены около 4 кг герметично упакованной взрывчатки, детонаторные капсюли, бикфордов шнур и инструменты для подготовки устройств к применению. Всего в поисковой операции в районе сёл Велебит, Трешневац и Войводы Зимонич были задействованы 140 военных и сотрудников полиции.

В то же время Виктор Орбан после заседания Совета обороны Венгрии написал, что «по имеющимся данным, готовилась диверсия», и добавил, что «Украина годами пытается отрезать Европу от российской энергии». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прямо заявил, что инцидент «вписывается в серию украинских атак» на транзит российского газа и нефти в Европу, сравнив его со взрывами на «Северных потоках» в 2022 году.

Балканский политолог Александар Джокич в беседе с The Insider завил, что «это всё игра, не было никакого саботажа»:

«Это просто помощь Орбану перед выборами. Вучич предоставил адекватный нарратив, который Орбан подхватил. Но, Вучич не обвинил Украину в этом, потому что не хочет вступать в конфликт с Европой. Сербский лидер сделал Орбану услугу, но не захотел потратить отношения с Брюсселем. Вся кампания Орбана строится на хейте Украины».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что сербские военные и полиция нашли взрывчатку «разрушительной силы» и средства для ее активации у газопровода, по которому через Сербию в Венгрию поступает российский газ. После телефонного разговора с Вучичем премьер Венгрии Виктор Орбан написал в Facebook, что созвал чрезвычайное заседание Совета обороны. Эти заявления прозвучали за неделю до парламентских выборов в Венгрии.