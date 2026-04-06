Детей-инвалидов в Томской области на три месяца оставили без лекарств, СК завел дело о халатности

Следственный комитет по Томской области завел уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за того, что двое несовершеннолетних жителей города Асино с инвалидностью более трех месяцев не получают жизненно важные лекарства, сообщает региональное управление ведомства.

По данным следствия, детям 9 и 16 лет требуется постоянный прием препаратов, однако они лишены доступа к необходимой терапии. Кроме того, следователи изучают, были ли нарушены права 9-летнего ребенка при организации его поездки в федеральную клинику, где он должен был проходить наблюдение после операции.

В рамках дела следствие собирается оценить работу чиновников областного Департамента здравоохранения, в чьи обязанности входит снабжение жителей региона медикаментами. Расследование ведется под личным контролем и. о. руководителя следственного управления Святослава Горячева.

Ранее стало известно, что почти половина россиян с редкими заболеваниями сталкиваются с проблемами при получении лекарств и лечебного питания. Об этом свидетельствуют результаты исследования пациентских организаций, которые проанализировал «Коммерсантъ».