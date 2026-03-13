В российском бюджете не хватает средств на лекарства для диабетиков. Эндокринологи предложили давать их сперва трудоспособным больным

Специалисты НМИЦ эндокринологии им. И.И. Дедова разработали критерии отбора приоритетных получателей льготных лекарств от диабета 2 типа, согласно которым предпочтение будет отдано трудоспособным диабетикам, пишут «Ведомости». По словам директора Института диабета Марины Шестаковой, выступившей на выездном заседании «Деловой России» в Обнинске, речь идет о 105 507 пациентах до 60 лет с поражениями сердца и почек, которые не имеют инвалидности и пока остаются без льготного лекарственного обеспечения.

По словам Шестаковой, на самом деле нуждающихся в современной терапии куда больше: из примерно 5,5 млн россиян с диабетом 2 типа таких пациентов около 1 млн. Обеспечить лечение для всех государство пока не может, поэтому приоритет отдан тем, чья терапия дает измеримый «экономический эффект», — работающим больным. Впоследствии эндокринологи планируют добиваться расширения критериев отбора.

В предложенную группу вошли пациенты с хронической сердечной недостаточностью, не имевшие острых эпизодов в течение двух лет, с хронической болезнью почек (ХБП) третьей стадии и выше, а также с поражениями периферических артерий. Им по действующим клиническим рекомендациям показаны препараты классов иНГЛТ-2 (глифлозины — например, дапаглифлозин) и арГПП-1 (глутиды — например, семаглутид). Дапаглифлозин, по данным Шестаковой, вдвое снижает вероятность прогрессирования ХБП — на 47%.

В федеральном бюджете на 2026 год расходы на профильный проект для диабетиков урезаны на 13% — с 9,6 до 8,4 млрд рублей, тогда как, по экспертным расчетам, для полноценной работы программы нужно не менее 150 млрд рублей в год. На этом фоне часть пациентов вынуждена приобретать препараты самостоятельно: по данным Всероссийского союза пациентов, каждый десятый из приоритетной группы с ХБП отдает на лекарства больше 30% месячного дохода, а 2% — более половины.

В Минздраве напомнили, что право диабетиков на льготные препараты закреплено постановлением правительства № 890, вне зависимости от наличия инвалидности. Региональные перечни льготных лекарств формируются на уровне субъектов — получить их можно бесплатно или с 50-процентной скидкой. По данным министерства, запасы препаратов для лечения диабета сейчас рассчитаны на 7,4 месяца: в медицинских организациях — на 4,1 месяца, в аптеках — на 1,6 месяца.

Пациенты с диабетом периодически жалуются на перебои в поставках препаратов. Им приходится приобретать лекарства за свой счет, рассказала координатор программ Всероссийского союза пациентов Наталья Бабкова. По ее словам, 10% вошедших в приоритетную группу пациентов с ХБП (хронической болезнью почек) тратят на препараты более трети месячного дохода, а 2% – более половины.

Ранее в организации «Диаресурс» заявляли о том, что ситуация с обеспечением взрослых диабетиков датчиками НМГ (непрерывного мониторинга глюкозы) близка к катастрофической. По данным «Диаресурса», проблемы с обеспечением пациентов НМГ возникли как минимум в восьми регионах страны: Москве, Ульяновской, Омской, Орловской, Мурманской, Брянской и Челябинской областях, а также в Башкирии. По словам представителя организации Юлии Панковой, взрослым пациентам массово отказывают в выдаче датчиков НМГ, так как они не включены в федеральную программу. Кроме того, по ее словам, есть проблемы с закупками инсулина, тест-полосками и расходными материалами к инсулиновым помпам.

По подсчетам Московской диабетической ассоциации, в 2025 году более 7 тысяч пациентов с сахарным диабетом, которые ранее получали системы НМГ и имеют медицинские показания для закупки этих медицинских изделий, в последнее время столкнулись с отказом в проведении врачебной комиссии. Среди них 5,2 тысячи пациентов с диабетом 1-го типа и 1,8 тысячи пациентов с диабетом 2-го типа, которым одобрили индивидуальную закупку систем НМГ на 2025 год, но они их так не получили.

Ранее The Insider сообщал, что постоянные отключения мобильного интернета в России привели к тому, что родители детей, страдающих диабетом 1-го типа, не могут дистанционно следить за уровнем глюкозы у них в крови.