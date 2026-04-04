Индия возобновила импорт нефти из Ирана впервые за 7 лет — власти заявили об отсутствии проблем с оплатой

Индия возобновила импорт нефти из Ирана впервые с 2019 года на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило Министерство нефти и природного газа Индии.

В заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter, говорится, что индийские нефтеперерабатывающие компании обеспечили свои потребности в сырье, в том числе за счет поставок из Ирана. «Нет никаких препятствий для оплаты импорта иранской нефти, вопреки распространяемым слухам», — подчеркнули в министерстве.

Reuters отмечает, что Индия не импортировала нефть из Ирана с 2019 года на фоне санкционного давления США. Возобновление закупок произошло после временного смягчения ограничений Вашингтоном на фоне перебоев с поставками из-за войны США и Израиля против Ирана.

Министерство нефти и природного газа Индии также опровергло сообщения о том, что танкер с иранской нефтью якобы был перенаправлен из Индии в Китай из-за проблем с расчетами. Там пояснили, что изменение пункта назначения груза во время перевозки — обычная практика на рынке и не свидетельствует о сбоях в оплате.

Кроме того, в министерстве заявили, что Индия полностью обеспечила свои потребности в нефти на ближайшие месяцы. Также сообщается, что 2 апреля в порт Мангалур прибыло судно Sea Bird с примерно 44 тысячами тонн иранского сжиженного нефтяного газа, которое в настоящее время разгружается.