В Бундесвере заявили, что мужчинам не нужно разрешение на выезд из Германии, несмотря на изменение закона

The Insider
Министерство обороны Германии разъяснило, что мужчинам от 17 до 45 лет фактически не требуется получать разрешение на выезд из страны, несмотря на изменения в законе о воинской обязанности. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее немецкие СМИ писали, что после вступления в силу поправок к закону мужчины обязаны согласовывать с Бундесвером поездки за границу сроком более трех месяцев. Однако в Минобороны уточнили, что при действующей добровольной военной службе разрешение считается выданным автоматически.

«Мы уточним посредством административных положений, что разрешение считается выданным, когда военная служба носит добровольный характер», — заявил представитель министерства. Он также подчеркнул, что на практике отказ в таких разрешениях не предусмотрен.

В ведомстве добавили, что новые нормы носят технический характер и связаны с учетом потенциально подлежащих службе граждан на случай чрезвычайной ситуации. При этом сейчас ограничений на выезд фактически нет.

