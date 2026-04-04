В Германии мужчин от 17 до 45 лет обязали согласовывать выезд из страны

С начала 2026 года в Германии мужчины от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение от карьерного центра бундесвера, если планируют выезд за границу более чем на три месяца — будь то учеба, работа или длительное путешествие. Об этом 3 апреля сообщила газета Berliner Zeitung. Новое требование введено в рамках поправок к закону о воинской обязанности, которые вступили в силу с 1 января.

Обновлено. После публикации материала Минобороны Германии разъяснило, что на практике получать разрешение на выезд не требуется. В ведомстве заявили, что при действующей добровольной военной службе такое разрешение считается выданным автоматически, а отказ в нем не предусмотрен. Таким образом, фактических ограничений на выезд для мужчин нет.

Ранее обязанность согласовывать длительное пребывание за границей действовала только в условиях чрезвычайных ситуаций — при так называемом Spannungsfall (напряженная обстановка) или Verteidigungsfall (состояние обороны), то есть при признанной внешней угрозе или вооруженном нападении. Теперь это правило распространяется и на мирное время.

Как отмечает издание Frankfurter Rundschau, пока неясно, как именно норма будет применяться на практике.

В Минобороны ФРГ пояснили, что цель изменений — создание актуального военного реестра на случай необходимости. Государство должно понимать, кто из потенциально подлежащих службе граждан находится за границей длительное время, подчеркнули в министерстве.