В Джорджии приняли закон, позволяющий арестовывать бездомных по требованию домовладельцев

Законодатели американского штата Джорджия приняли законопроект, фактически криминализирующий бездомность: полиция будет вынуждена арестовывать людей за ночлег на улице, иначе муниципалитет рискует получить иск от недовольных домовладельцев. Документ ждет подписи губернатора-республиканца Брайана Кемпа, сообщает Associated Press.

Согласно тексту законопроекта, собственники жилья и коммерческой недвижимости получат право подавать иски против муниципалитетов, если те не применяют запреты на размещение лагерей бездомных, попрошайничество и бродяжничество. Параллельно документ предусматривает возможность судебного принуждения местных властей к исполнению обязательств перед федеральными иммиграционными службами. Размер компенсации будет исчисляться потерями стоимости имущества или фактическими расходами истца.

Автор законопроекта, республиканец и кандидат в Конгресс США Хьюстон Гейнс заявил, что предложенный механизм необходим для того, чтобы города несли ответственность за несоблюдение закона. По его словам, бизнесмены и домовладельцы не должны нести расходы из-за того, что местные власти не ликвидируют незаконные лагеря бездомных.

Противники законопроекта — демократы и правозащитники — предупреждают, что он фактически вынудит полицию арестовывать людей только за то, что им негде спать, и спровоцирует волну безосновательных исков за счет налогоплательщиков. Директор по коммуникациям Национального правового центра по проблемам бездомности Джесси Рабиновиц назвал его «жестоким» и охарактеризовал как «попытку парламентариев нажить дешевый политический капитал» на мигрантах и бездомных.

Сенатор-демократ Джош Маклорин предупредил, что в суде будет крайне сложно доказать, что именно бездействие муниципалитетов, а не другие факторы, привело к падению стоимости недвижимости — иски превратятся в «цирк», расходующий время судей и присяжных. Представитель администрации Атланты Джастин Кирнон, в свою очередь, заметил, что проблему бездомности невозможно решить силовыми методами — и что закон фактически превращает городской общий фонд в «компенсационный пул для недовольных домовладельцев».

