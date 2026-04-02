Ввод иракских ополченцев в Иран необходим потому, что у властей не хватит сил на подавление потенциальных масштабных протестов — иранист

Иран перебросил на свою территорию бойцов иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» — предположительно, для подавления возможных протестов. Вооруженные формирования были замечены в нескольких городах на юго-западе страны: в Абадане, Хорремшехре, Ахвазе, а также в провинциях Илам и Бушер.

Правозащитный центр «Дадбан» назвал присутствие иностранных военных незаконным и сослался на статью 146 конституции Ирана, запрещающую размещение иностранных сил на территории страны. Жители городов, где были замечены ополченцы, выражали страх и возмущение, считая возможным повторение сценария с январским подавлением протестов, в ходе которого, по различным оценкам, погибли десятки тысяч человек.

Иранист Михаил Бородкин в комментарии The Insider напомнил, что иракские проиранские шиитские формирования, такие как «Катаиб Хизбалла» (не путать с ливанской «Хезболлой»), «Аль-Хашд аш-Шааби», «Бригады Бадр» и другие, создавались иранским режимом в качестве своих прокси-сил:

«Они должны были как влиять на политику Ирака, так и служить передовыми отрядами КСИР в борьбе с США и Израилем. В их состав входят иракские шииты, то есть, они имеют не только военную подготовку, но и идеологическую, и служат инструментами продвижения исламской революции в ее иранском исполнении. Причин задействования иностранцев для подавления протестов несколько, но основных две. Во-первых, есть риск, что свои силовики откажутся выполнять приказы или проявят излишнюю мягкость. Не каждый ксировец или басидж будет стрелять в своих соседей, например. У иностранных боевиков такой сентиментальности нет по понятным причинам. Во-вторых, в случае масштабных протестов по всей стране своих сил может просто не хватить. В последнем случае иностранцы могут использоваться не только для подавления демонстраций, но и для охраны стратегических объектов, к примеру. Иракские формирования довольно лояльны к Ирану, потому что полностью от него зависят и потому, что иранский режим платит им. Были сообщения о том, что во время январских протестов боевикам, вызванным из Ирака, платили $600 каждому».

Иранист Никита Смагин, однако, напомнил, что сообщения о введении иракских подразделений в Иран для подавления протестов приходят часто, и отметил, что нужно дождаться визуальных подтверждений. В то же время он сказал, что логика таких действий «понятна»:

«Многие иракские подразделения лояльны Исламской Республике и не теряют веры в идеалы исламской революции, так что теоретически они могли бы стать подходящей силой для подавления протестов. Но январские события показали, что в самом Иране достаточно людей, готовых убивать ради сохранения режима. Поэтому пока непонятно, насколько иракцы вообще нужны для этой роли. Скорее я бы поверил, что они могли бы по-настоящему понадобиться при вооруженном сопротивлении, — например, если бы курдские или другие формирования начали атаковать Исламскую Республику. Но этого нет. Отметать эти сообщения априори не стоит, однако прямо сейчас особой необходимости в таких силах, по всей видимости, нет — хотя она потенциально может появиться».

Как рассказала востоковед Марианна Беленькая, во время войны с ИГИЛ в «Хашд аш-Шааби» объединили разрозненные иракские шиитские группировки: