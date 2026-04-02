Россия готовит к отправке на Кубу еще один танкер с нефтью — министр энергетики

Россия отправит на Кубу еще одно загруженное нефтью судно, после того как танкер «Анатолий Колодкин» прорвал морскую блокаду островного государства на этой неделе. Об этом на форуме «Энергопром-2026» заявил глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилëв.

«Вчера проходило большое совещание в Санкт-Петербурге. Приехали представители Кубы. Куба в блокаде полностью, ее перекрыли. От кого пришла поставка нефти? Через блокаду прорывалось судно Российской Федерации. Сейчас второе грузится. Мы не оставим кубинцев в беде», — заявил Цивилëв (цитата по ТАСС).

Ранее на этой неделе российский танкер «Анатолий Колодкин» (IMO: 9610808) прорвал морскую блокаду Кубы, которую с начала года поддерживают американские власти. Вашингтон решил не перехватывать судно, а президент Дональд Трамп заявил, что «не видит в этом проблемы». На вопрос, не опасается ли он, что доходы от таких поставок помогут российской экономике и Владимиру Путину, он ответил:

«Как это ему поможет? Он потерял танкер с нефтью. Вот и всё. <…> Это не имеет никакого эффекта. С Кубой покончено, у них плохой режим, плохое и коррумпированное руководство страны. И получат ли они одно судно с нефтью, не имеет значения. Я бы предпочел пропустить его [танкер], будь он российский или чей-либо еще, — людям нужно отопление, кондиционеры и прочее».

О том, что «Анатолий Колодкин» прорвал морскую блокаду Кубы, стало известно в понедельник, 30 марта. Российский Минтранс в тот же день сообщил, что танкер успешно добрался до порта назначения и ожидает разгрузки. Однако, судя по данным сервиса по отслеживанию судов Starboard Maritime Intelligence, судно дошло до порта лишь на следующий день — во вторник, 31 марта. Оно остается там до сих пор.

Давление на Гавану усилилось в конце прошлого года, когда американские силы перехватили судно с венесуэльской нефтью, направлявшееся на Кубу. После захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро администрация США потребовала прекратить поставки топлива на остров и пригрозила ввести пошлины против стран, поставляющих нефть Кубе.