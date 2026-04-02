Объем не облагаемого налогом состояния самых богатых людей в мире, скрытого в офшорах, может составлять около $3,55 трлн. Такие данные приводит британская благотворительная организация Oxfam.

Организация приводит оценки на 2024 год. Мировой ВВП на тот момент оценивался в $111 трлн. Таким образом, речь идет примерно о 3,2% мирового ВВП.

Oxfam приводит и другие сравнения: эта сумма превышает ВВП Франции и более чем в два раза больше совокупного ВВП 44 наименее развитых стран мира.

Примерно 80% от этого объема богатства ($2,8 трлн) приходится на 0,1% самых богатых людей мира. Примерно половина этой суммы ($1,77 трлн) приходится на еще меньшую долю от этого числа — 0,01%.

«Речь идет не просто о хитроумной бухгалтерии — речь идет о власти и безнаказанности. Когда миллионеры и миллиардеры хранят триллионы долларов в офшорных налоговых убежищах, они ставят себя выше обязательств, связывающих остальное общество. Последствия столь же предсказуемы, сколь и разрушительны: мы видим, как наши государственные больницы и школы лишаются финансирования, как растет неравенство в обществе и как простые люди вынуждены нести бремя расходов системы, созданной для обогащения крошечной группы лиц», — заявил Кристиан Халлум, руководитель налогового направления Oxfam International.

Oxfam в своем пресс-релизе призвала к ликвидации налоговых убежищ и дополнительному налогообложению для сверхбогатых.