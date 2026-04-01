Китай с начала года продал рекордные объемы СПГ в другие азиатские страны на фоне войны на Ближнем Востоке

The Insider
Танкер-газовоз и буксиры рядом с китайским портом Яньтай. Фото: Reuters

На фоне нарушений поставок топлива из-за войны на Ближнем Востоке и заблокированного Ормузского пролива Китай, хорошо обеспеченный газом из собственных месторождений и благодаря поставкам по трубопроводам из России, продал другим странам Юго-Восточной Азии рекордные объемы сжиженного природного газа. Об этом сообщает Reuters. 

В марте Китай перегрузил от 8 до 10 партий СПГ, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений, следует из данных аналитических компаний ICIS, Kpler и Vortexa. Всего с начала 2026 года Китай перегрузил 19 партий СПГ общим весом 1,31 млн тонн. Десять партий были отправлены в Южную Корею, пять — в Таиланд, а остальные — в Японию, Индию и на Филиппины. При этом в 2025 году Китай продал всего 820 тысяч тонн СПГ, а в 2023 году — 980 тысяч тонн. С начала обстрелов США и Израилем Ирана в конце февраля этого года цены на СПГ на азиатском рынке выросли на 85%. 

При этом импорт СПГ в Китай в марте упал до 3,68 млн тонн — до минимума с апреля 2018 года. ICIS прогнозирует, что в апреле импорт останется на низком уровне — 3,7 млн тонн. В прошлом году почти четверть поставок этого топлива шла в Китай из Катара, однако теперь из-за перебоев в поставках и высоких цен Китай предпочитает не конкурировать за грузы с другими странами. 

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

