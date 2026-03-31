Член СПЧ Ева Меркачёва объявила, что пропавший три месяца назад на этапе Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, написал родителям

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Осужденный за сожжение Корана и «государственную измену» Никита Журавель оказался в колонии Ульяновской области и написал письмо матери. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва в своем Telegram-канале.

По ее словам, письмо датировано 26 марта 2026 года. В нем Журавель сообщает, что жив и здоров, а также упоминает, что направил домой бумажное послание около месяца назад — его, однако, семья так и не получила. «Мы так рады, что получили хоть какую-то весточку от сына», — передала Меркачёва слова матери осужденного.

Ранее сообщалось, что Журавель перестал выходить на связь после отправки на этап из Москвы. Последнее известие от него родственники получили в конце декабря из Ульяновска. Его адвокат Андрей Сабинин в обращении к Меркачёвой указывал, что ни близкие, ни защита не располагают сведениями о местонахождении и судьбе подзащитного. ФСИН, в свою очередь, назвала сообщения об исчезновении Журавеля ложью, заявив, что он находится в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы и что уведомление матери было направлено в установленный срок. 

В своем посте Меркачёва указала на системную проблему с доставкой корреспонденции из мест лишения свободы. По ее словам, письмо из колонии, отправленное 25 декабря с поздравлениями к Новому году, она получила лишь через три месяца. Правозащитница считает, что единственным надежным решением остается электронная переписка, — однако она по-прежнему доступна не во всех учреждениях.

Журавель был задержан в Волгограде в 2023 году и приговорен к 14 годам колонии строгого режима по совокупности статей — за сожжение Корана и «государственную измену». До вынесения приговора в грозненском СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова Адам.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

