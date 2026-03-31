Unilever ввела мораторий на найм новых сотрудников из-за войны с Ираном

Компания Unilever, владеющая известными брендами продуктов питания, косметики и бытовой химии (среди них Dove, Knorr, Lipton, Persil и др.) ввела мораторий на прием новых сотрудников, объяснив это экономическими трудностями из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку, разосланную в конце прошлой недели, с которой удалось ознакомиться журналистам.

Мораторий касается вакансий на всех административных уровнях и продлится не меньше трех месяцев, говорится в документе. Он подписан именем Фабиана Гарсии — главы подразделения товаров для личной гигиены Unilever.

«Макроэкономические и геополитические реалии, особенно в контексте конфликта на Ближнем Востоке, <…> создают серьезные проблемы на ближайшие несколько месяцев», — написал он.

Как отмечает Reuters, нынешние меры дополняют действующую с 2024 года программу сокращения затрат, которая должна сэкономить около €800 млн в течение следующих трех лет.

На фоне финансовых трудностей компания заявила о слиянии своего бизнеса по производству продуктов питания с американским производителем специй McCormick. Unilever и ее акционеры будут владеть 65% акций объединенной компании стоимостью около $65 млрд.