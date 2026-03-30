Операция Израиля в Ливане направлена на сдерживание обстрелов и рейдов — военный эксперт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии продолжить расширение буферной зоны на юге Ливана. Reuters цитирует видеообращение Нетаньяху из Северного командования Израиля от 29 марта.

«Я только что дал указание еще больше расширить существующую буферную зону безопасности. Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию на севере», — сказал Нетаньяху.

По его словам, это решение направлено «на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности».

24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль планирует установить контроль над «значительной» частью юга Ливана в рамках операции против «Хезболлы».

Военный эксперт Давид Гендельман в разговоре с The Insider объясняет, что задача текущего этапа операции — отодвинуть «Хезболлу» от территории Израиля. В ходе операции, занимая территории, ЦАХАЛ уничтожает вооружения «Хезболлы» и убивает ее членов. Ливанская армия в военных действиях не участвует.

«Задача текущего этапа наземной операции в Ливане — это отодвигание „Хезболлы“ от израильской границы: во-первых, недопущение возможности проведения рейдов на территорию Израиля, во-вторых, недопущение возможности обстрелов израильской территории из ПТРК, в-третьих, снижение возможности обстрелов израильской территории реактивными снарядами малой дальности. В ходе этого израильская армия проводит занятие территории, поиск и уничтожение складов вооружений, пусковых установок и другой военной инфраструктуры „Хезболлы“, а также поражение ее личного состава. В более отдаленных районах поражение военной инфраструктуры и личного состава проводится артиллерией и авиацией. Действия ведутся без согласования с правительством Ливана. Оно хотело бы, но не может остановить и разоружить „Хезболлу“, и после начала „Хезболлой“ текущего раунда боевых действий против Израиля оно вынуждено бессильно взирать на войну и призывать к перемирию через международных посредников. Ливанская армия отступает и в боевых действиях не участвует».

В ноябре 2024-го «Хезболла» и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, однако после совместных ударов США и Израиля по покровителю группировки — Ирану — в конце февраля 2026 года «Хезболла» начала серию ударов по Израилю. В ответ израильская армия также возобновила удары и объявила о начале наземной операции против инфраструктуры организации на юге Ливана.

«Хезболла» признана террористической организацией в десятках стран мира, включая страны Персидского залива.