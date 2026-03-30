США возобновили рассмотрение заявок на убежище для граждан стран, не находящихся в стоп-листе

Администрация Трампа снимает мораторий на рассмотрение прошений об убежище, но частично. По данным источника Bloomberg, знакомого с планами властей, заявки снова принимаются к рассмотрению от граждан стран, не входящих в американский визовый стоп-лист. Для выходцев из 39 государств, на которые распространяется действующий запрет на въезд, мораторий сохраняется. В этот список входят Афганистан, Сомали, Нигерия, Сенегал, Лаос, Куба, Гаити и ряд других стран.

Заморозка была введена в конце ноября 2025 года после стрельбы вблизи Белого дома, в результате которой погибла военнослужащая Национальной гвардии Сара Бекстром, еще один гвардеец был ранен. Нападение совершил гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, эвакуированный в США в 2021 году в ходе хаотичного вывода американских войск по программе гуманитарного пароля. Трамп использовал произошедшее, чтобы объявить о намерении приостановить миграцию из «всех стран третьего мира», прекратить то, что он назвал «нелегальными допусками» при Байдене, и ограничить федеральные льготы для неграждан.

Помимо заморозки заявок на убежище, администрация ужесточила условия трудоустройства для соискателей статуса беженца и расширила практику повторного рассмотрения уже поданных заявлений. В нескольких американских городах, в том числе в Миннеаполисе, были развернуты сотрудники ICE и Пограничной службы. Действия агентов вызвали масштабные протесты, продолжавшиеся почти два месяца. Как отмечается, позднее Белый дом начал сворачивать часть инициатив на фоне падения рейтингов — общественная поддержка курса на ужесточение пограничного контроля заметно снизилась.

Ранее The Insider писал о том, как заморозка рассмотрения прошений об убежище ударила по россиянам в США. После ноябрьского инцидента Белый дом распорядился приостановить вынесение решений по заявкам беженцев из всех стран через Службу гражданства и иммиграции (USCIS), за исключением белых граждан ЮАР. На тот момент администрация Трампа уже отправила в Россию четыре самолета с депортированными мигрантами, а россияне в США всё чаще стали получать отказы в предоставлении убежища.