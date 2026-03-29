В Новосибирске прошел митинг против убоя скота — несмотря на задержание организатора

В Новосибирске несколько десятков человек провели акцию против изъятия у фермеров скота и его забоя. Люди с плакатами против «карательной ветеринарии» собрались в так называемом гайд-парке, сообщает Российская коммунистическая партия.

По сообщению партии, активисты вышли на митинг несмотря на задержание по дороге на акцию организатора Сергея Крупенько. Ранее ему уже вручали повестку по статье о незаконном митинге (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Крупенько проведет ночь в отделе полиции в ожидании суда.

Участники акции потребовали расследовать уничтожение животных, опубликовать решения властей и наказать виновных.

В сквер, где проходил митинг, пригнали трактор для уборки снега. Полицейские сообщили активистам, что, как только начнется уборка, митинг станет незаконным. В итоге участники переместились ко входу сквера и провели акцию там. Как сообщает партия, обошлось без задержаний.



Весь март сибирские фермеры протестуют против массового изъятия и убийства сельскохозяйственных животных. Власти ранее заявили, что в нескольких районах были обнаружены пастереллёз и бешенство. Фермеры утверждают, что на убой забирают здоровых животных. Эксперты настаивают, что пастереллёз не требует массового забоя и поддается лечению. На фоне этого многие подозревают чиновников в сокрытии вспышки более опасного вирусного заболевания ящур. Признание его распространения приведет к временной остановке всего экспорта продукции животного происхождения из России.