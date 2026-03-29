В Новосибирске прошел митинг против убоя скота — несмотря на задержание организатора

В Новосибирске несколько десятков человек провели акцию против изъятия у фермеров скота и его забоя. Люди с плакатами против «карательной ветеринарии» собрались в так называемом гайд-парке, сообщает Российская коммунистическая партия. 

По сообщению партии, активисты вышли на митинг несмотря на задержание по дороге на акцию организатора Сергея Крупенько. Ранее ему уже вручали повестку по статье о незаконном митинге (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Крупенько проведет ночь в отделе полиции в ожидании суда. 

Участники акции потребовали расследовать уничтожение животных, опубликовать решения властей и наказать виновных. 

В сквер, где проходил митинг, пригнали трактор для уборки снега. Полицейские сообщили активистам, что, как только начнется уборка, митинг станет незаконным. В итоге участники переместились ко входу сквера и провели акцию там. Как сообщает партия, обошлось без задержаний. 

Весь март сибирские фермеры протестуют против массового изъятия и убийства сельскохозяйственных животных. Власти ранее заявили, что в нескольких районах были обнаружены пастереллёз и бешенство. Фермеры утверждают, что на убой забирают здоровых животных. Эксперты настаивают, что пастереллёз не требует массового забоя и поддается лечению. На фоне этого многие подозревают чиновников в сокрытии вспышки более опасного вирусного заболевания ящур. Признание его распространения приведет к временной остановке всего экспорта продукции животного происхождения из России.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

