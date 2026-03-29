На Ближний Восток прибыл американский десантный корабль с морскими пехотинцами

Американский десантный корабль USS Tripoli с группой из 3500 моряков и морских пехотинцев прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

«Американские моряки и морские пехотинцы на борту USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта. Десантный корабль — вертолетоносец класса America выполняет функции флагмана десантной группы Tripoli Amphibious Ready Group / 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которой входят около 3500 моряков и морпехов, а также транспортная и ударная авиация, десантные средства и тактические подразделения», — говорится в сообщении.

Конкретное местоположение корабля не разглашается, но ранее о его переброске на Ближний Восток сообщали СМИ.

Как пояснял в разговоре с The Insider военный эксперт Давид Гендельман, 31-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты предназначен для ограниченных наземных операций и охраны судов. США могут задействовать морских пехотинцев для захвата иранского острова Харк, чтобы использовать его в качестве разменной монеты для открытия Ормузского пролива.

Ранее Пентагон подтвердил Би-би-си планы отправки части 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США на Ближний Восток, которая также может быть использована для наземных операций.

Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке происходит на фоне противоречивых сообщений о переговорах.