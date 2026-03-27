«Новатэк» остановил переработку газового конденсата в Усть-Луге после удара дронов — Reuters

«Новатэк» приостановил переработку газового конденсата и отгрузку нафты на экспорт в балтийском порту Усть-Луга после серии ударов беспилотников, вызвавших пожар на предприятии. Об этом Reuters сообщили три источника на рынке.

Отмечается, что сокращение поставок российской нафты затронет азиатские рынки, которые и без того испытывают нехватку сырья из-за конфликта между США и Ираном, который в марте нарушил поставки топлива с Ближнего Востока.

Атаки на западный энергетический коридор России на этой неделе стали одной из наиболее интенсивных волн дроновых ударов — балтийские порты Приморск и Усть-Луга подвергались обстрелам неоднократно. В результате пострадала портовая инфраструктура, загорелись резервуары с топливом, а аварийные службы были вынуждены останавливать перегрузку нефти и нефтепродуктов.

По информации источников, огонь повредил перерабатывающие установки и часть хранилищ топлива на комплексе «Новатэка». Сроки восстановительных работ будут определены после полной оценки ущерба. Комплекс располагает тремя технологическими линиями мощностью по 3 млн тонн в год каждая, которые перерабатывают газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, авиакеросин, судовое топливо и газойль. В 2025 году предприятие переработало 8 млн тонн конденсата.

Незадолго до последнего удара по Усть-Луге, в ночь на 23 марта, беспилотники атаковали другой балтийский порт — Приморск, где загорелись нефтяные резервуары.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

