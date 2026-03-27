Власти Ирана конфисковали имущество экс-игрока «Зенита» Сердара Азмуна. Его обвинили в предательстве из-за фото с шейхом Дубая

The Insider
Сердар Азмун. Фото: AFP

Прокуратура иранской провинции Голестан объявила, что начата конфискация активов, в том числе недвижимости, 16 граждан Ирана, объявленных властями «пособниками американо-сионистского» врага. Как сообщает агентство Fars, все эти люди живут за границей.

Прокуратура не называла имен, но по данным Fars, в списке людей, чье имущество конфискуют, есть две знаменитости: это футболист Сердар Азмун и певец Мохсен Йеганех, оба уроженцы города Гомбеде-Кавус в Голестане. Йеганех живет в Канаде. Азмун с 2024 года играет за дубайский футбольный клуб «Шабаб Аль-Ахли». 

Ранее в марте Азмуна исключили из иранской сборной. Как писало Fars, футболиста сочли нелояльным иранскому режиму, поскольку он не выступал с осуждением военной операции, начатой США и Израилем против Ирана. Кроме того, игроку вменили в вину фото с шейхом Дубая Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, опубликованное в Instagram Азмуна в январе с подписью: «Для меня было большой честью и удовольствием познакомиться с одним из самых успешных умов в мире».

Сердар Азмун и шейх Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум

Фото: Instagram

31-летний Сердар Азмун в прошлом играл за российские клубы «Рубин» и «Ростов», а с 2019-го по 2021 год выступал за петербургский ФК «Зенит». Футболист также играл за немецкий «Байер 04» и итальянскую «Рому».

После того, как Израиль и США в конце февраля начали войну против Ирана, Тегеран ответил ударами по союзникам американцев в регионе, включая Объединенные Арабские Эмираты.

 

