Власти Ирана конфисковали имущество экс-игрока «Зенита» Сердара Азмуна. Его обвинили в предательстве из-за фото с шейхом Дубая

Прокуратура иранской провинции Голестан объявила, что начата конфискация активов, в том числе недвижимости, 16 граждан Ирана, объявленных властями «пособниками американо-сионистского» врага. Как сообщает агентство Fars, все эти люди живут за границей.

Прокуратура не называла имен, но по данным Fars, в списке людей, чье имущество конфискуют, есть две знаменитости: это футболист Сердар Азмун и певец Мохсен Йеганех, оба уроженцы города Гомбеде-Кавус в Голестане. Йеганех живет в Канаде. Азмун с 2024 года играет за дубайский футбольный клуб «Шабаб Аль-Ахли».

Ранее в марте Азмуна исключили из иранской сборной. Как писало Fars, футболиста сочли нелояльным иранскому режиму, поскольку он не выступал с осуждением военной операции, начатой США и Израилем против Ирана. Кроме того, игроку вменили в вину фото с шейхом Дубая Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, опубликованное в Instagram Азмуна в январе с подписью: «Для меня было большой честью и удовольствием познакомиться с одним из самых успешных умов в мире».