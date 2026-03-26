Дело против директора Всероссийского общества глухих приостановили из-за его болезни. Его приговорили к 12 годам колонии за мошенничество

Дело против бывшего директора Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева приостановили из-за состояния его здоровья. Такое решение принял Мосгорсуд во время апелляции, о чем сообщает «Коммерсантъ». 

Рухледеву стало плохо во время первого заседания суда апелляционной инстанции 23 марта, его доставили в реанимацию с гипертоническим кризом, и он до сих пор находится в больнице. Вопрос о мере пресечения для него будет рассматриваться отдельно. Ранее судмедэкспертиза диагностировала у него органическое расстройство личности и поведения, вызванное многократными травмами головы, полученными во время профессиональных занятий самбо и дзюдо. 

В декабре 2025 года Рухледева приговорили к 12 годам колонии. Сменивший его на посту главы ВОГ Станислав Иванов получил 10 лет, остальные восемь фигурантов — от 9 до 6 лет. К тому моменту Рухледев уже отбывал 7-летний срок за незаконную продажу здания ВОГ и подписание фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации. Его самого, его преемника и подчиненных суд признал виновным также в продаже еще нескольких зданий по заниженной цене, ущерб от чего составил 267 млн рублей, и хищении 32 млн рублей, выделенные в рамках госпрограммы «Доступная среда» на трудоустройство и переобучение инвалидов.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

