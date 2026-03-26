Директора Зальцбургского музыкального фестиваля отстранили от работы после обвинений в грубости и унижениях

Маркус Хинтерхаузер покинул пост директора Зальцбургского фестиваля. Причиной стали накопившиеся конфликты между ним и сотрудниками команды фестиваля: последние обвинили Хинтерхаузера в том, что он годами оскорблял и унижал подчиненных. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«В связи с непримиримыми разногласиями и конфликтом интересов Зальцбургский фестиваль и художественный руководитель Маркус Хинтерхаузер немедленно прекращают сотрудничество», — объявил попечительский совет фестиваля.

Решение начать подготовку к конкурсу на пост нового директора было принято попечительским советом фестиваля 20 марта. При этом официально увольнение Хинтерхаузера и обвинения против него попечительский совет тогда не комментировал.

Одной из тех, кто согласился поговорить с журналистами Der Spiegel об управленческом стиле Хинтерхаузера, стала российский театральный критик Марина Давыдова, выступившая против войны в Украине и вынужденная из-за этого покинуть Россию. В течение одного сезона она возглавляла драматическое отделение Зальцбургского фестиваля, однако осенью 2024 года Хинтерхаузер ее уволил. Как рассказала Давыдова, он часто демонстрировал психологическую неустойчивость, а однажды накричал на нее, потому что ему не понравилась ее улыбка:

«Почему вы так презрительно улыбаетесь? Вы меня не уважаете!» — закричал он и выбежал из кабинета посреди совещания.

Сам Хинтерхаузер обвинения отрицает: «Я импульсивный человек. Я этого нисколько не отрицаю. Иногда я действительно сталкиваюсь с крайне стрессовыми ситуациями, которые требуют огромных усилий. Но это не значит, что я бегаю по Фестивальному залу как берсерк». Как подчеркивает Der Spiegel, слухи о конфликтах и оскорблениях со стороны Хинтерхаузера циркулировали в австрийском культурном пространстве годами, а требование «соблюдать пристойность» было даже зафиксировано в его контракте.

Зальцбургский фестиваль проходит в австрийском городе Зальцбурге каждое лето — с 1920 года. В программу входят концерты академической музыки, оперные, балетные и драматические спектакли. Хинтерхаузер возглавляет его с 2016 года, при нем показатель заполняемости достиг 98,4%. Он планировал оставаться на своем посту как минимум до 2031 года.