Международный олимпийский комитет запретил трансперсонам участвовать в женских соревнованиях

МОК опубликовал обновленную политику, которая запрещает трансперсонам участвовать в женской категории любых сореванований под эгидой комитета. Согласно документу, право выступать получат только биологические женщины, прошедшие генетический скрининг.

Тестирование будут проводить один раз в жизни каждого спортсмена. Тем, у кого обнаружится ген SRY, по наличию которого можно определить пол, разрешат соревноваться только в мужской или смешанной категории. Из женского спорта также исключат страдающих нарушениями полового развития. Внешне они могут выглядеть как женщины, однако обладают повышенным уровнем тестостерона и более выраженным развитием мышц.

Одна из ключевых сторонниц ужесточения правил допуска в женскую категорию — зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри, возглавившая МОК в прошлом году. Этот вопрос стал одной из центральных тем ее кампании перед выборами президента организации.

«Как бывшая спортсменка я искренне верю в право всех олимпийцев участвовать в честной борьбе. Объявленная нами политика основана на научных данных и разработана при участии медицинских экспертов. На Олимпийских играх даже минимальное преимущество может решить исход соревнования. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо допускать биологических мужчин к соревнованиям в женской категории. Более того, в некоторых видах спорта это может быть небезопасно», — заявила Ковентри.

Рабочая группа комитета пришла к выводу, что биологические мужчины имеют физическое преимущество во всех видах спорта, где важны сила, мощность и выносливость. Как утверждают в МОК, введение ограничения поддержали и сами спортсмены из разных стран, которые проголосовали за «справедливость и безопасность».

На Олимпиаде-2024 в Париже вспыхнул скандал вокруг участия боксерок Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые впоследствии завоевали золото. До летних Игр во Франции Международная ассоциация бокса отстранила их от соревнований, обосновав это якобы несоответствием гендерным критериям. Однако МОК спортсменок допустил, объяснив это тем, что обе спортсменки рождены женщинами.

Дискуссия вокруг присутствия трансперсон в женском спорте обострилась после того, как в прошлом году президент США Дональд Трамп запретил таким спортсменам участвовать в женских студенческих соревнованиях.

Впервые новые правила применят уже при отборе участников ближайшей летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Ограничения не будут распространяться на любительский и массовый спорт.

