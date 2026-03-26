Европарламент поддержал выдворение мигрантов в третьи страны — правозащитники предупреждают о рисках

Европарламент 26 марта проголосовал за принятие регламента, который допускает создание центров депортации мигрантов за пределами Евросоюза. Речь идет о так называемых центрах возвращения, расположенных в третьих странах, куда могут направлять просителей убежища, получивших отказ. Документ стал частью более широкой реформы миграционной политики ЕС и после окончательного принятия станет основой для переговоров с правительствами стран Союза. Многие из них уже поддерживают идею размещения таких центров за пределами ЕС.

Согласно проекту, мигрантов смогут отправлять не только в страны их происхождения, но и в третьи государства, если с ними заключены соглашения. Это один из ключевых элементов реформы: предполагается, что такие меры позволят ускорить депортации и снизить нагрузку на страны ЕС, где сейчас многие люди с отказом в убежище остаются на территории годами.

Окончательное решение по реформе пока не принято. После голосования в Европарламенте начнутся переговоры с Советом ЕС и Еврокомиссией, по итогам которых будет сформирован финальный текст регламента.

Что в документе

Проект регламента вводит возможность отправлять человека, в отношении которого уже вынесено решение о выдворении из ЕС, в третью страну, с которой есть специальное соглашение или договоренность о возврате. Это и есть правовая основа для того, что в политической риторике называют «центрами возвращения» за пределами ЕС. В тексте регламента они описаны не как отдельная сеть лагерей с прописанной архитектурой и правилами управления, а как «механизм возврата». В пояснительной части Комиссия прямо называет такие страны return hubs — то есть страны-хабы для возврата.

Это прямо вынесено в статью 17 проекта: Return to a third country with which there is an agreement or arrangement — «Возврат в третью страну, с которой заключено соглашение или договоренность». Также эта идея подробно объясняется в мотивировочной части документа, где сказано, что новые правила должны расширить возможности государств-членов по возврату в третьи страны с помощью дополнительных инструментов.

Какие условия ставятся для таких «хабов»

Документ не разрешает отправлять людей в любую страну. Он формально ставит несколько обязательных условий.

Должно быть специальное соглашение или договоренность

Возврат в такую третью страну возможен, только если с ней заранее заключено соглашение или оформлена специальная договоренность. Без этого механизма быть не может.

Такая страна должна соблюдать международные стандарты прав человека

Комиссия пишет, что соглашение можно заключать только с третьей страной, где соблюдаются международные стандарты и принципы в области прав человека, включая принцип non-refoulement — то есть запрет отправлять человека туда, где ему грозят пытки, преследование или иное серьезное нарушение прав.

В соглашении должны быть прописаны правила передачи

Соглашение должно прописывать условия на период пребывания человека в такой третьей стране, причем этот период может быть как краткосрочным, так и более длительным. То есть документ не ограничивает срок пребывания.

Комиссия отдельно прописывает, что соглашение должно сопровождаться механизмом мониторинга, чтобы: отслеживать, как оно реально применяется; учитывать изменения ситуации в третьей стране; реагировать, если там ухудшается положение или происходят нарушения. При этом сам проект не расписывает подробно, как именно должен выглядеть этот независимый мониторинг, кто именно будет этим заниматься и как быстро можно остановить переводы людей, если условия ухудшатся.

Несопровождаемых несовершеннолетних и семьи с детьми нельзя направлять в страны, с которыми заключены такие соглашения о возврате. Это одно из немногих четких ограничений по категориям людей.

Как это связано с общей логикой реформы

«Центры возвращения» в документе не существуют сами по себе. Они встроены в общую систему ужесточения депортаций. Комиссия исходит из того, что нынешняя система возврата работает плохо: по ее данным, реально уезжает только около 20% людей, которым предписано покинуть ЕС. Поэтому весь проект строится на том, чтобы быстрее выносить решения о возврате, заставлять людей сотрудничать с властями, активнее применять принудительное выдворение, не давать людям «теряться» и уезжать в другую страну ЕС, расширить список стран и механизмов, через которые можно организовать возврат.

Что именно документ не объясняет

Сам текст оставляет много пробелов. Проект не расписывает подробно, как именно будут выглядеть эти центры физически, кто ими будет управлять, будут ли это закрытые учреждения или открытые объекты, кто будет нести ежедневную ответственность за условия содержания, какие именно процедуры будут действовать для людей уже после перевода в такую страну, сколько времени они смогут находиться там на практике, какой будет реальный механизм жалоб и доступа к адвокатам уже после вывоза из ЕС.

Критика

Формально документ говорит о правах человека, мониторинге и принципе non-refoulement, но одновременно открывает путь к системной передаче людей в третьи страны за пределами ЕС. Правозащитники опасаются, что на практике такие схемы приведут к длительному удержанию людей вне юрисдикции ЕС, ослаблению реального судебного контроля, ухудшению доступа к защите и обжалованию, риску отправки в страны, где права формально «гарантированы на бумаге», но слабо соблюдаются на практике.

Директор офиса Amnesty International при европейских институтах Ив Гедди заявила, что документ расширяет «карательные и ограничительные меры ЕС в сфере содержания под стражей и депортации».