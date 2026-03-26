Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

250

 

 

 

 

 

Новости

Все частные клиники Свердловской области отказались от проведения абортов

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Свердловской области частные медицинские клиники перестали проводить аборты. Как сообщили изданию 66.ru в региональном Минздраве, решение было якобы принято самими организациями. Теперь процедура искусственного прерывания беременности доступна только в государственных медучреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Первые изменения начались еще в декабре 2025 года, когда от этой услуги отказалась одна из частных клиник Екатеринбурга. Там объяснили решение этическими причинами и ситуацией с демографией. По словам представителей клиники, инициатива обсуждалась на уровне регионального Минздрава.

Ранее звучали и другие инициативы — от предложений ограничить возможность аборта без согласия мужа до идей направлять женщин на консультации к психологам.

Власти неизменно говорят о том, что клиники сами принимают решения прекратить делать аборты, однако в действительности чиновники прямо озвучивают такие требования. В декабре 2025 года бывший генсек «Единой России», а теперь губернатор Республики Алтай Андрей Турчак потребовал от последней в регионе частной клиники с лицензией на проведение абортов отказаться от нее. До этого он «проработал вопрос» с еще восемью клиниками, которые вскоре отказались от лицензии.

К тому моменту право на аборт так или иначе уже было ограничено в 31 регионе России, писал The Insider. Чаще всего отправной точкой для ограничения права на аборт в российских регионах, как правило, становится закон о запрете на «склонение» к прерыванию беременности, принятый на региональном уровне. Такие законы действовали на тот момент в 24 регионах России. В Республике Алтай аналогичный закон был подписан Турчаком 11 ноября 2025 года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте