Все частные клиники Свердловской области отказались от проведения абортов

В Свердловской области частные медицинские клиники перестали проводить аборты. Как сообщили изданию 66.ru в региональном Минздраве, решение было якобы принято самими организациями. Теперь процедура искусственного прерывания беременности доступна только в государственных медучреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Первые изменения начались еще в декабре 2025 года, когда от этой услуги отказалась одна из частных клиник Екатеринбурга. Там объяснили решение этическими причинами и ситуацией с демографией. По словам представителей клиники, инициатива обсуждалась на уровне регионального Минздрава.

Ранее звучали и другие инициативы — от предложений ограничить возможность аборта без согласия мужа до идей направлять женщин на консультации к психологам.

Власти неизменно говорят о том, что клиники сами принимают решения прекратить делать аборты, однако в действительности чиновники прямо озвучивают такие требования. В декабре 2025 года бывший генсек «Единой России», а теперь губернатор Республики Алтай Андрей Турчак потребовал от последней в регионе частной клиники с лицензией на проведение абортов отказаться от нее. До этого он «проработал вопрос» с еще восемью клиниками, которые вскоре отказались от лицензии.

К тому моменту право на аборт так или иначе уже было ограничено в 31 регионе России, писал The Insider. Чаще всего отправной точкой для ограничения права на аборт в российских регионах, как правило, становится закон о запрете на «склонение» к прерыванию беременности, принятый на региональном уровне. Такие законы действовали на тот момент в 24 регионах России. В Республике Алтай аналогичный закон был подписан Турчаком 11 ноября 2025 года.