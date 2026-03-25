Президент США Дональд Трамп объявил о первых назначениях в президентский Консультативный совет по науке и технологиям (PCAST), который прежде всего призван консультировать лидера государства по вопросам ИИ. Согласно сообщению Белого дома, совет учрежден специальным указом и будет консультировать президента по вопросам укрепления американского лидерства в этих сферах.

Сопредседателями PCAST назначены «царь ИИ» Белого дома Дэвид Сакс и советник по науке и технологиям Майкл Крациос. В состав Совета вошли руководители крупнейших технологических компаний: основатель и гендиректор Meta Марк Цукерберг, сооснователь Google Сергей Брин, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, а также глава Oracle Ларри Эллисон, председатель его совета директоров Сафра Кац, гендиректор AMD Лиза Су, гендиректор Dell Майкл Делл. Помимо них, в совет вошли венчурный инвестор Марк Андрессен, сооснователь Coinbase Фред Эрсам, предприниматель и инвестор Дэвид Фридберг, физик Джон Мартинис, а также Боб Мамгаард — гендиректор компании Commonwealth Fusion Systems, занимающейся термоядерной энергетикой, и предприниматель Джейкоб ДеВитт.

В списке нет Дарио Амодеи, гендиректора Anthropic, разработчика LLM Claude и одного из главных сторонников ответственного подхода к разработке ИИ. В феврале между его компанией и Пентагоном вспыхнул конфликт из-за условий военного использования Claude. Anthropic отказалась снять ограничения на применение ИИ для массовой слежки и автономного оружия, после чего Министерство обороны присвоило ей статус «риска для цепочки поставок» и пригрозило расторжением контракта на $200 млн. В записке сотрудникам компании Амодеи писал, что убежден, что конфликт разгорелся из-за того, что его компания не выразила Трампу достаточной политической лояльности.

Ранее сообщалось, что на технологическую политику администрации всё активнее влияют лоббисты IT-компаний, заинтересованные в снятии ограничений — в первую очередь экспортных. Сакс, теперь сопредседатель PCAST, последовательно критиковал экспортный контроль и выступал за предоставление технологическим корпорациям большей свободы действий.

PCAST может насчитывать до 24 членов, Белый дом анонсировал дополнительные назначения. Совет сосредоточится на возможностях и вызовах, которые несут новые технологии для американского рынка труда. Администрация Белого дома отмечает, что традиция подобных консультативных органов при президенте восходит к 1933 году, когда Франклин Рузвельт учредил Научно-консультативный совет.