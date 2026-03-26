МВД оценило данные россиян в 50 рублей. Данные полицейской базы разрешено продавать операторам связи, банкам и другим кредитным организациям

МВД России предложило установить плату, за которую организации, включая банки и иные кредитные организации, смогут получать информацию о гражданах из базы полиции. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, организации, осуществляющие операции с деньгами и другим имуществом, смогут за плату получать информацию о действительности паспорта гражданина РФ, о регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также данные регистрации иностранца. Аккредитованные удостоверяющие центры, организации, имеющие право осуществлять подтверждение сведений об абоненте (физическом лице), а также операторы связи смогут за плату получать сведения о действительности паспорта гражданина РФ.

Плата устанавливается в размере 50 рублей за единицу тарификации. Если постановление будет подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, оно вступит в силу 1 сентября 2026 года сроком на шесть лет.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, документ утверждает правила предоставления информации в соответствии с частью 5.5 статьи 17 ФЗ «О полиции»: «Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется... организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются Правительством Российской Федерации». Часть 5.5 была введена в ноябре 2025 года.

Как пояснили The Insider юристы одной их крупных российских консалтинговых компаний, МВД, скорее всего, не планирует продавать данные всем подряд, но постановление составлено так, чтоб его можно было широко трактовать:

«Постановление составлено небрежно. Есть такое понятие — плохая юридическая техника. Либо это сознательная тактика: использование расплывчатых формулировок — при необходимости будет возможность расширительно толковать положения документа, чтобы не потребовалось менять закон. Ведомственное постановление, по идее, не трактует, а конкретизирует норму, которая уже есть. Другое дело, если оно вдруг делает это расширительно, — тогда возникает большой вопрос, что таким образом постановление подлежит отмене. Но в нынешнее время возможно все. Не думаю, что МВД собирается продавать личные данные всем подряд. Это сделано под что-то, под какой-то проект. Вдруг появится, например, дата-центр под мессенджер Max. Это же не просто мессенджер, это государственная структура, которая объединяет вообще все. И почему бы не предоставить ему данные — это постановление не будет противоречить этой цели».

Дмитрий Кваша, руководитель консалтингового бюро «Кваша и партнеры», полагает, что основная цель нововведения — пополнить госбюджет:

«Скорее всего, это делается для того, чтобы заставить коммерческие организации платить за использование государственных сервисов. Информация, которую вы затребуете, помогает определить надежность и платежеспособность клиента. Получить ее — в ваших интересах, чтобы не нести убытки. Бюджету нужны деньги, и раз вы на этой информации зарабатываете, то поделитесь копеечкой. Вряд ли они будут залезать в материалы следственных органов. Максимум, это будут данные о судимости / несудимости, открыто ли на гражданина производство, хотя по идее это закрытая информация. С другой стороны, нельзя сказать, что у нас существует тайна личной жизни и персональных данных. В любой момент эта тайна может быть раскрыта ради „безопасности и антитеррористических мер“. Очень маловероятно, что им будут давать информацию по движению дела, пока нет обвинительного приговора. Думаю, это все-таки делается для пополнения бюджета».

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов в комментарии The Insider отметил, что данные граждан предоставлялись кредитным организациям и раньше.