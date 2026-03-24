Шри-Ланка начала переговоры с Россией о поставках топлива на фоне дефицита в стране

Шри-Ланка начала переговоры с Россией на правительственном уровне, чтобы обеспечить поставки топлива. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Налинда Джаятисса, передает Ada Derana.

По его словам, власти рассматривают возможность закупок через межправительственные соглашения, и такие переговоры уже ведутся. В ближайшее время страну должен посетить заместитель министра энергетики России — ожидается, что во время визита обсуждение поставок продолжится. Джаятисса также отметил, что ранее Коломбо не удавалось наладить импорт российской нефти, однако теперь власти пытаются решить этот вопрос.

При этом Шри-Ланка уже разместила несколько заказов на топливо, часть поставок ожидается в апреле. Речь идет, в частности, о бункерном топливе и легком мазуте. Власти рассчитывают закрыть дефицит за счет этих закупок, а также новых тендеров, один из которых должен быть объявлен в ближайшее время.

Отдельно министр прокомментировал заявление посла Ирана о готовности поставлять топливо. По словам Джаятиссы, воспользоваться этим предложением проще странам, у которых есть собственный танкерный флот, тогда как у Шри-Ланки таких возможностей нет.

Переговоры с Россией проходят на фоне углубляющегося топливного кризиса. Власти Шри-Ланки уже ввели нормирование: топливо отпускается по номеру автомобиля, сокращено движение транспорта, а государственные учреждения и учебные заведения по средам закрываются, чтобы экономить ресурсы.

Дефицит связан в том числе с внешними факторами — ростом напряженности на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, а также со структурными проблемами экономики. Шри-Ланка остается зависимой от импорта энергоносителей и всё еще восстанавливается после финансового кризиса 2022 года.

Ранее президент страны Анура Кумара Диссанаяке говорил, что Коломбо избегал закупок российской нефти, чтобы не осложнять отношения с США, на которые приходится около четверти шри-ланкийского экспорта. Теперь переговоры с Москвой свидетельствуют о возможном пересмотре этой позиции на фоне нехватки топлива.