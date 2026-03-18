Шри-Ланка отпускает бензин по номерам автомобилей из-за кризиса в Ормузском проливе: четным — по четным числам, нечетным — по нечетным

Шри-Ланка ужесточила нормирование топлива на фоне продолжающегося кризиса, вызванного нарушением поставок через Ормузский пролив, пишет местная газета Daily Mirror.

С 19 марта Цейлонская нефтяная корпорация (CPC) вводит дополнительное ограничение: топливо будет выдаваться не только по QR-кодам, но и в зависимости от последней цифры государственного номера автомобиля: четные номера могут заправляться по четным числам, нечетные — по нечетным. Компания пояснила, что мера направлена на снижение очередей на заправках.

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке сообщил, что в страну не дошли две поставки сырой нефти суммарным объемом около 90 тысяч метрических тонн. По его словам, даже одна задержанная партия существенно влияет на положение дел, поскольку страна работает с ограниченными резервами. Параллельно министр энергетики Кумара Джаякоди сообщил парламенту, что главным препятствием для экстренных закупок стала не нехватка денег, а трудности с фрахтом: страховые компании отказываются страховать суда в регионе.

Туристический сектор получил приоритетный доступ к топливу и СПГ. Для отраслевых транспортных средств и гостиниц введен специальный QR-код, норма выдачи топлива для туристических компаний удвоена по сравнению с обычной. Власти также заявили, что угрозы перебоев с поставками СПГ нет. В марте страна уже получила 38 тысяч тонн сжиженного газа при плановой ежемесячной потребности в 33 тысячи тонн, а еще одна партия аналогичного объема ожидается в ближайшие дни. Тем не менее, как отмечается, ситуация с электроэнергетикой остается напряженной. Министр энергетики Джаякоди признал, что отключения электроэнергии могут стать неизбежными, если положение дел не улучшится.

Ормузский пролив, через который в обычное время проходит около четверти мирового экспорта нефти, фактически заблокирован с начала марта — после того как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ранее стало известно, что эта ситуация поставила под угрозу глобальную полупроводниковую отрасль. Аналитики предупреждают о возможном дефиците ключевого сырья для производства чипов и о росте цен на электроэнергию на Тайване — острове, где сосредоточено около 90% мирового производства наиболее передовых микросхем.

