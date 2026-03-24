Вьетнам и Россия снова договорились о строительстве АЭС спустя девять лет после заморозки проекта

Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме, сообщает Associated Press, отмечая, что документ закрепляет возобновление ядерной программы страны, замороженной девять лет назад.

Соглашение было подписано в ходе официального визита в Москву премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в присутствии премьер-министра России Михаила Мишустина. Подписи под документом поставили глава «Росатома» Алексей Лихачёв и министр — начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон. Стороны назвали проект «символическим» для двусторонних отношений.

Соглашение предусматривает строительство двух энергоблоков по российским стандартам с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. В качестве референтного проекта выбрана Ленинградская АЭС-2. Первоначальное соглашение по «Ниньтхуан-1» было подписано еще в 2010 году, однако в ноябре 2016 года Вьетнам окончательно отказался от строительства — в связи с падением цен на нефть и уголь, а также снижением темпов роста энергопотребления.

Помимо атомной сферы, на переговорах в Москве обсуждалось расширение сотрудничества в нефтегазовой отрасли, технологиях и инфраструктуре. Как пишет AP, товарооборот двух стран вырос с $3,63 млрд в 2023 году до $4,77 млрд в 2025-м, однако остается значительно скромнее объемов торговли Вьетнама с Китаем и США. Москва по-прежнему является одним из ключевых поставщиков вооружений для Ханоя, хотя страна последовательно диверсифицирует источники военных закупок.

Ранее The Insider писал, что «Росатом» строит станции за рубежом на условиях долгосрочных контрактов на поставку топлива, сервис и обучение персонала, что на десятилетия привязывает партнеров к российским технологиям.