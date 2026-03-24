Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

198

 

 

 

 

 

Новости

В результате крушения военного самолета в Колумбии погибли как минимум 66 человек, десятки ранены

The Insider
Фото: AP

По меньшей мере 66 военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета в Колумбии, сообщает AP со ссылкой на главу вооруженных сил страны генерала Уго Алехандро Лопеса Баррето. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Десятки людей получили ранения. Всего на борту находились 128 человек, в основном военные. 

«На данный момент у нас нет данных, указывающих на то, что произошло нападение незаконной вооруженной группировки», — рассказал генерал.

Самолет C-130 Hercules разбился в понедельник, 23 марта, вскоре после вылета из города Пуэрто-Легисамо, расположенного на юге Колумбии, недалеко от границы с Перу. Командующий ВВС Колумбии рассказал, что самолет упал примерно в двух километрах от аэропорта. На борту 115 военнослужащих, 11 членов экипажа и 2 сотрудника национальной полиции.

Министр обороны Педро Санчес ранее сообщил, что самолет перевозил войска в другой город в департаменте Путумайо.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте