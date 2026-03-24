В результате крушения военного самолета в Колумбии погибли как минимум 66 человек, десятки ранены

По меньшей мере 66 военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета в Колумбии, сообщает AP со ссылкой на главу вооруженных сил страны генерала Уго Алехандро Лопеса Баррето. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести. Десятки людей получили ранения. Всего на борту находились 128 человек, в основном военные.

«На данный момент у нас нет данных, указывающих на то, что произошло нападение незаконной вооруженной группировки», — рассказал генерал.

Самолет C-130 Hercules разбился в понедельник, 23 марта, вскоре после вылета из города Пуэрто-Легисамо, расположенного на юге Колумбии, недалеко от границы с Перу. Командующий ВВС Колумбии рассказал, что самолет упал примерно в двух километрах от аэропорта. На борту 115 военнослужащих, 11 членов экипажа и 2 сотрудника национальной полиции.

Министр обороны Педро Санчес ранее сообщил, что самолет перевозил войска в другой город в департаменте Путумайо.