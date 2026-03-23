В Колумбии разбился самолет со 100 людьми на борту, в основном это были военные

В Колумбии потерпел аварию военно-транспортный самолет C-130 Hercules производства Lockheed Martin, сообщает Reuters. Авиационное происшествие произошло в понедельник при взлете в Пуэрто-Легисамо — небольшом городе в амазонском регионе на юге страны, у границы с Перу.

Министр обороны Педро Санчес подтвердил, что воздушное судно перевозило военнослужащих вооруженных сил. По данным радиостанции BluRadio, на борту находились 110 солдат, самолет упал в 3 км от ближайшего населенного пункта.

Санчес сообщил, что точное число жертв и причины катастрофы пока не установлены. Причины аварии выясняются.

