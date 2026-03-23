Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD84.00
  • EUR97.29
  • OIL103.14
Поддержите нас English
  • 198
Новости

В Колумбии разбился самолет со 100 людьми на борту, в основном это были военные

В Колумбии потерпел аварию военно-транспортный самолет C-130 Hercules производства Lockheed Martin, сообщает Reuters. Авиационное происшествие произошло в понедельник при взлете в Пуэрто-Легисамо — небольшом городе в амазонском регионе на юге страны, у границы с Перу.

Министр обороны Педро Санчес подтвердил, что воздушное судно перевозило военнослужащих вооруженных сил. По данным радиостанции BluRadio, на борту находились 110 солдат, самолет упал в 3 км от ближайшего населенного пункта.

Санчес сообщил, что точное число жертв и причины катастрофы пока не установлены. Причины аварии выясняются.

Это уже второй случай за месяц, когда в Латинской Америке терпит крушение самолет модели C-130 Hercules. В конце февраля аналогичная машина боливийских ВВС разбилась в оживленном городе Эль-Альто — самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы на шоссе и протаранил несколько автомобилей.

В результате боливийской катастрофы погибли более 20 человек, еще около 30 получили ранения. Самолет перевозил банкноты по заказу Центрального банка — после крушения их разбросало по дороге, и горожане бросились подбирать купюры, из-за чего между ними и сотрудниками силовых структур вспыхнули столкновения.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari