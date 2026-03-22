При крушении катарского военного вертолета погибли как минимум шесть человек. Катар называет причиной аварии «техническую неисправность»

Как минимум шесть человек погибли при крушении катарского военного вертолета в прибрежных водах, сообщает Министерство внутренних дел Катара. Их тела были найдены в ходе поисковой операции. Всего на борту находились семь человек. Поиски последнего пропавшего без вести продолжаются.

Ранее Министерство обороны Катара сообщило, что причиной катастрофы стала «техническая неисправность». Вертолет упал в территориальных водах страны во время выполнения «планового задания».

Катар, как и другие страны Персидского залива, подвергается ударам со стороны Ирана с тех пор, как Израиль и США в конце февраля начали совместную военную операцию против Исламской республики. 18 марта был атакован промышленный комплекс Рас-Лаффан — крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ). В частности, сообщалось, что значительный ущерб нанесен заводу Pearl GTL по переработке газа. Утром 19 марта пресс-служба государственной нефтегазовой компании QatarEnergy сообщила, что ее объекты вновь подверглись ракетным ударам, «вызвавшим крупные пожары и значительный дальнейший ущерб».

