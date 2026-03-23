США заплатят $928 млн французской TotalEnergies за отказ от соглашения о постройке ветряных ферм у восточного побережья

Администрация Трампа выплатит французской энергетической компании TotalEnergies $928 млн за отказ от строительства двух морских ветровых электростанций у восточного побережья США. Об этом объявил министр внутренних дел Даг Бёрган на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает The New York Times.

По соглашению TotalEnergies отказывается от аренды двух федеральных участков. Это более крупный проект — ветропарк Attentive Energy в 87 км от берега Нью-Йорка и Нью-Джерси и меньший — Carolina Long Bay у берегов Северной Каролины. Вместе они могли бы обеспечить электроэнергией около 1,3 млн домов и предприятий. Компенсация, по словам юристов, будет выплачена из Фонда судебных выплат Министерства юстиции, предназначенного для покрытия судебных решений и мировых соглашений с правительством.

По условиям сделки TotalEnergies направит полученные средства в нефтегазовые проекты на территории США — в первую очередь в строительство терминала по экспорту сжиженного природного газа в Техасе, а также в наращивание добычи нефти в Мексиканском заливе и строительство газовых электростанций для растущего энергопотребления дата-центров. Глава компании Патрик Пуянне назвал соглашение «прагматичным» бизнес-решением, отметив, что ветроэлектростанции в США «слишком дороги» и требуют субсидий, которые администрация Трампа сворачивает.

В декабре прошлого года Министерство внутренних дел приостанавливало строительство пяти ветропарков у восточного побережья, сославшись на засекреченный доклад о рисках для национальной безопасности. Федеральные судьи, однако, в каждом случае выносили решения против правительства. Трамп критикует ветроэнергетику с 2012 года — тогда он пытался заблокировать ветропарк, видный с его гольф-курорта.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что сделка «не идет на пользу жителям Нью-Йорка» и пообещала продолжать бороться за реализацию проектов. Отмечается, что критики соглашения указывают: выплата почти $1 млрд из бюджета иностранной компании за свертывание «зеленой» генерации в пользу ископаемого топлива — одного из главных драйверов климатических изменений — беспрецедентна, тем более на фоне ближневосточной войны, которая и без того дестабилизировала мировые нефтяные рынки.

Ранее The Insider писал, что несмотря на антиклиматическую политику Трампа — выход из Парижского соглашения и замораживание субсидий для ВИЭ — зеленая энергетика продолжает вытеснять традиционную во всем мире: в 2024 году возобновляемые источники впервые обогнали уголь по объему мировой генерации.

