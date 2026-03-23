«Разрушение армянской церкви XV века в Крыму произошло из-за отсутствия мониторинга. Россия распустила занимавшийся этим орган» — эксперт

В частично обрушившейся армянской церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила (XV век) в Феодосии проведут противоаварийные и консервационные мероприятия, которые позволят объекту «стоять до начала и завершения реставрационных работ». Об этом местной газете «Кафа» сообщил представитель российского «минкульта» аннексированного Крыма Александр Жаворонков.

«Сейчас нужно сделать нормальные проектные работы, исследовательскую часть, укрепление. И дай бог мы успеем его закрепить, сохранить, отреставрировать и ввести в эксплуатацию. Мы будем изыскивать средства, пытаться включать в разные программы и так далее. То есть каким-то образом находить возможность для полной реставрации».

По прогнозу, подготовка проекта реставрации займет около трех месяцев. Конкретный срок начала реставрации власти не называют.