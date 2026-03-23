«Разрушение армянской церкви XV века в Крыму произошло из-за отсутствия мониторинга. Россия распустила занимавшийся этим орган» — эксперт

Церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии, март 2026. Фото: «Кафа»
В частично обрушившейся армянской церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила (XV век) в Феодосии проведут противоаварийные и консервационные мероприятия, которые позволят объекту «стоять до начала и завершения реставрационных работ». Об этом местной газете «Кафа» сообщил представитель российского «минкульта» аннексированного Крыма Александр Жаворонков.
«Сейчас нужно сделать нормальные проектные работы, исследовательскую часть, укрепление. И дай бог мы успеем его закрепить, сохранить, отреставрировать и ввести в эксплуатацию. Мы будем изыскивать средства, пытаться включать в разные программы и так далее. То есть каким-то образом находить возможность для полной реставрации».
По прогнозу, подготовка проекта реставрации займет около трех месяцев. Конкретный срок начала реставрации власти не называют.
Как рассказал в беседе с The Insider Денис Яшный, руководитель мониторинговой группы украинской неправительственной организации «Крымский институт стратегических исследований», после того, как Россия захватила контроль над Крымом, мониторинг состояния церкви был фактически прекращен.
«Разрушение в январе 2026 года колокольни церкви Архангелов Михаила и Гавриила, а в марте — ее северо-западного угла, стало следствием того, что отсутствовал постоянный мониторинг состояния объекта. До 2014 года таким мониторингом занимался Республиканский комитет по охране культурного наследия Автономной Республики Крым; после оккупации эти функции взял на себя так называемый “Государственный комитет Республики Крым“, созданный на его месте. Этот орган был распущен в 2020 году в рамках “оптимизации“ оккупационной администрации.
Примечательно, что разрушения, произошедшие в здании церкви в этом году, не затронули участки, восстановленные во время реставрации церкви в 1960-х годах, что говорит о высоком качестве работ, проведенных более 60 лет назад. При этом некоторые сооружения в Крыму, подвергшиеся так называемой “реставрации“ после 2014 года, пришли в упадок менее чем через год после завершения работ — например, лестница Митридата в Керчи. Другие объекты после “реставрации“ полностью утратили свою аутентичность, включая Ханский дворец (Бахчисарай), виллу Стамболи (Феодосия) и другие.
Церковь Архангелов Михаила и Гавриила 1408 года постройки впервые была взята под государственную охрану в 1963 году решением Крымского областного исполнительного комитета как часть городской крепости Феодосия (средневековая Каффа), что позволило разработать и реализовать план реставрации. Первоначально реставрационные работы были сосредоточены на ремонте и реконструкции стен и кровли в северо-восточной части здания. В 1979 году Крымский областной исполнительный комитет утвердил проект, определяющий границы охраняемых зон крепостного комплекса, включая церковь.
К сожалению, для комплекса Феодосийской крепости не был создан отдельный орган управления (например, природный заповедник), как это было в Судаке и Бахчисарае. Вследствие этого, поскольку комплекс оставался под муниципальной юрисдикцией, сохранение и реставрация его архитектурных памятников хронически недофинансировались, особенно в 1990-е годы.
После оккупации Крыма в 2014 году Российская Федерация, действуя через нелегитимные власти Автономной Республики Крым и города Севастополя, незаконно присвоила объекты культурного наследия полуострова, имевшие официальный статус в соответствии с украинским законодательством. В соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года, Российская Федерация с начала оккупации несет полную ответственность за защиту и сохранение объектов культурного наследия в Крыму».
16 марта крымские СМИ и паблики сообщили, что рухнул угол армянской церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила, внесенной в списки памятников культурного наследия как Украины, так и России. Еще раньше, в январе, там же обрушилась звонница. 7 марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ).