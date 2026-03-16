В Феодосии рухнула армянская церковь XV века из списка культурного наследия Украины. Ранее СКР возбудил дело о ее ненадлежащем содержании

В феврале глава администрации Феодосии Владимир Ким рассказывал, что обсуждались первоочередные меры по сохранению храма: планировалось обследовать здание, которое последний раз реставрировалось в 1968 году, и составить техническое заключение о его состоянии. 7 марта местные СМИ сообщили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ). По версии следствия, несмотря на трещины в стенах и обрушение звонницы, никаких мер по организации реставрационных работ предпринято не было.

Церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила известна, в частности, тем, что здесь в 1848 году венчался со своей первой женой Юлией Гревс художник Иван Айвазовский (Ованес Айвазян).

