Замглавы перезапущенного по инициативе Путина общества «Знание» арестован по делу о растрате

Заместителя генерального директора общества «Знание» и центра знаний «Машук» Антона Серикова отправили в СИЗО по делу о растрате в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации РБК, сотрудники ФСБ задержали Серикова 18 марта. Через два дня Лефортовский районный суд Москвы арестовал его до 18 мая. По словам источников РБК, Сериков находится в СИЗО «Лефортово».

Вменяемая Серикову статья подразумевает растрату или присвоение вверенного ему имущества. В чем именно заключаются претензии следствия, пока не раскрывается.

Сериков занимал пост заместителя гендиректора общества «Знание» и одновременно возглавлял центр знаний «Машук» — площадку подготовки управленцев и педагогов в сфере образования и молодежной политики. По данным самой организации, через программы центра за три года прошли более 40 тысяч человек. 19 марта Сериков должен был выступить на образовательном фестивале «ОбрФест» в Сочи, но не появился.

Общество «Знание» — крупнейшая государственная просветительская структура России, работающая во всех регионах страны, а также на оккупированных территориях Украины. В 2021 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал перезапустить его «на современной цифровой платформе», после чего организация стала ключевой площадкой для работы с молодежью, включая проекты на патриотическую тематику и сотрудничество с Минпросвещения и Минобрнауки.

Организация ведет историю от советского общества «Знание», созданного в 1947 году. После перезапуска она активно развивает федеральные просветительские марафоны, региональные центры и онлайн-контент, а ее лекторское сообщество, по собственным данным, насчитывает десятки тысяч человек.

Официальных комментариев правоохранительных органов по делу Серикова на момент публикации нет. Пресс-служба общества «Знание» также не ответила на запросы СМИ.

