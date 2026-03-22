Ракетный удар по Бахрейну, при котором пострадали десятки жителей, был с высокой долей вероятности нанесен США — анализ

Ракета, поразившая территорию Бахрейна 9 марта, была запущена с американского ЗРК Patriot, расположенного примерно в 7 км к юго-западу от пострадавшего района. К такому выводу «с умеренной или высокой степенью уверенности» пришли исследователи из Миддлберийского института международных исследований (Калифорния), передает Reuters.

Согласно этому анализу, ракета-перехватчик, предположительно выпущенная батареей ПВО Patriot, привела ко взрыву в районе Махазза, в результате чего был разрушен жилой дом и ранены десятки мирных жителей.

Власти Бахрейна и США ранее обвинили Иран в атаке беспилотника 9 марта, в результате которой пострадали 32 человека. Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что иранский дрон нанес удар по жилому району в Бахрейне.

Позднее в ответ на запрос Reuters власти Бахрейна признали, что ракета Patriot имеет отношение ко взрыву над районом Махазза на острове Ситра, расположенном недалеко от столицы страны Манамы. В этом районе находится нефтеперерабатывающий завод.

