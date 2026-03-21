Трамп пригрозил направить агентов ICE в аэропорты США, если демократы не уступят в принятии бюджета для Министерства внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить сотрудников иммиграционной службы ICE для «обеспечения безопасности» в аэропортах, если не будет прекращён частичный шатдаун Министерства внутренней безопасности.

По его словам, демократы блокируют финансирование ведомства, что уже привело к проблемам с работой служб безопасности, включая сотрудников Службы транспортной безопасности (TSA).

Трамп подчеркнул, что в случае дальнейшей задержки с принятием бюджета федеральные власти готовы задействовать ICE. Президент также предупредил, что агенты службы смогут обеспечить безопасность «так, как никто никогда раньше не видел».

«Если радикальные левые демократы немедленно не подпишут соглашение, чтобы сделать нашу страну, и особенно наши аэропорты, снова свободными и безопасными, я направлю наших блестящих и патриотичных агентов ICE в аэропорты. Они будут обеспечивать безопасность так, как никто никогда раньше не видел, осуществляя немедленные аресты всех нелегальных иммигрантов, прибывших в нашу страну, с особым акцентом на выходцев из Сомали».

В середине февраля в США произошёл частичный шатдаун Министерства внутренней безопасности из-за споров в Сенате по поводу его финансирования. Часть демократов требовала ввести более жёсткие ограничения для службы ICE, однако переговоры с Белым домом зашли в тупик, писала The Washington Post.

Шатдаун затронул прежде всего не само министерство, а его подразделения, включая TSA. За последний месяц из-за отсутствия зарплаты уволились 366 сотрудников ведомства, сообщал Newsweek, при этом многие продолжают не выходить на работу. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропортах.

В январе 2025 года во время рейдов ICE в Миннеаполисе, направленных на задержание и депортацию мигрантов, агенты застрелили двух человек. Сначала погибла женщина, а спустя две недели — мужчина.

После первого инцидента в Министерстве внутренней безопасности заявили, что сотрудник открыл огонь в целях самообороны, утверждая, что женщина якобы пыталась наехать на него на автомобиле. Во втором случае ведомство сообщило, что мужчина был вооружён.

При этом, по данным The New York Times и другим расследованиям, на видеозаписях видно, что женщина не пыталась наехать на сотрудника ICE, а в руках у мужчины находился телефон, а не оружие.

