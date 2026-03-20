Застрявший в кости зуб позволил ученым узнать, что 5 млн лет назад акулы охотились на китов в Северном море

Около 5 млн лет назад в водах Северного моря, на месте нынешней Бельгии, акулы охотились на китов и питались их тушами. К такому выводу пришли ученые, описавшие следы укусов на ископаемых костях двух китообразных из нижнеплиоценовых отложений порта Антверпен. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Первый из изученных черепов принадлежал небольшому усатому киту вида Balaenella brachyrhynus — карликовому родственнику современных гладких китов длиной, вероятно, менее 5 м. На его затылочной кости обнаружены параллельные бороздки и застрявший в кости обломок акульего зуба. Форма бороздок и характеристики зубного фрагмента, восстановленного с помощью микрокомпьютерной томографии, совпали с нижними зубами шестижаберной акулы Hexanchus griseus — одного из крупнейших ныне живущих глубоководных хищников.

Второй череп принадлежал молодому зубатому киту Casatia sp. — раннеплиоценовому родственнику белуги длиной менее 3,5 м. В его затылочной области оказался глубоко вошедший в нее осколок зуба, который по форме, симметрии и строению дентина точно соответствует зубам крупной ламнидной акулы Carcharodon plicatilis — вымершего вида, близкородственного современной большой белой акуле, но с гладкими, без зазубрин, режущими краями зубов.