Застрявший в кости зуб позволил ученым узнать, что 5 млн лет назад акулы охотились на китов в Северном море

Около 5 млн лет назад в водах Северного моря, на месте нынешней Бельгии, акулы охотились на китов и питались их тушами. К такому выводу пришли ученые, описавшие следы укусов на ископаемых костях двух китообразных из нижнеплиоценовых отложений порта Антверпен. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
Первый из изученных черепов принадлежал небольшому усатому киту вида Balaenella brachyrhynus — карликовому родственнику современных гладких китов длиной, вероятно, менее 5 м. На его затылочной кости обнаружены параллельные бороздки и застрявший в кости обломок акульего зуба. Форма бороздок и характеристики зубного фрагмента, восстановленного с помощью микрокомпьютерной томографии, совпали с нижними зубами шестижаберной акулы Hexanchus griseus — одного из крупнейших ныне живущих глубоководных хищников.
Второй череп принадлежал молодому зубатому киту Casatia sp. — раннеплиоценовому родственнику белуги длиной менее 3,5 м. В его затылочной области оказался глубоко вошедший в нее осколок зуба, который по форме, симметрии и строению дентина точно соответствует зубам крупной ламнидной акулы Carcharodon plicatilis — вымершего вида, близкородственного современной большой белой акуле, но с гладкими, без зазубрин, режущими краями зубов.
Характер укусов позволил ученым реконструировать картину событий. Шестижаберная акула, по всей видимости, пыталась есть тушу гладкого кита, плывшую у поверхности вверх брюхом. Специфика отметин на спинной стороне черепа указывает на то, что кит в момент укуса находился в перевернутом положении — именно так это бывает при разложении всплывшего трупа. Carcharodon plicatilis, судя по глубине следов на шейных костях кита-белуги, попыталась мощным укусом отделить голову от туловища — такая тактика зафиксирована и у современных крупных акул.
Исследование примечательно еще одним наблюдением. Все три вида акул, чьи следы зафиксированы в плиоценовых отложениях Антверпена, — шестижаберная, гренландская и большая белая — сегодня либо полностью исчезли из южной части Северного моря, либо стали там крайне редкими. Авторы работы полагают, что причиной могло стать резкое сокращение кормовой базы — в плиоцене воды у берегов Бельгии буквально кишели китами, тогда как сегодня крупные китообразные в этом регионе практически не встречаются.
Ученые подчеркивают: оба ископаемых кита были привлекательной добычей — компактные, медлительные, с толстым слоем богатых жиром тканей. Полученные данные — первый шаг к пониманию того, как исчезновение китов из южного Северного моря в позднем плиоцене и плейстоцене могло повлечь за собой уход оттуда крупных хищных акул.