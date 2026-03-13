Ученые нашли первое свидетельство укуса плезиозавра за горло древней гигантской рыбой

Палеонтологи нашли в позвонке древнего плезиозавра застрявший зуб гигантской рыбы, что является прямым доказательством нападения, произошедшего около 80 млн лет назад. Статья с описанием находки опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Окаменелости принадлежат молодому плезиозавру вида Polycotylus latipinnis — морской рептилии длиной около четырех метров, с длинной шеей и ластами. Скелет был найден еще в 1949 году в штате Алабама и хранится в Полевом музее естественной истории в Чикаго. Однако зуб, застрявший в шейном позвонке, исследователи рассмотрели вплотную лишь теперь — с помощью компьютерной томографии.

Томография показала, что зуб конический, слегка изогнутый, без зазубрин и с большой пульпарной полостью. Такая форма не совпадает ни с зубами акул, ни с зубами морских рептилий той эпохи. Зато она идеально соответствует клыкам ксифактина — огромной костистой рыбы длиной до шести метров, которая обитала в тех же позднемеловых морях. Это существо было одним из крупнейших хищников своего времени и при этом, судя по всему, глотало добычу целиком.

Удар пришелся точно в горло: зуб вошел снизу в шейный позвонок и пробил его насквозь. Такая рана почти наверняка оказалась смертельной — она повредила бы сонную артерию и трахею, лишив рептилию воздуха и нарушив плавучесть. Тело быстро опустилось на анаэробное дно, где почти без доступа кислорода сохранилось в относительной целости — именно поэтому скелет дошел до наших дней практически полным.

Авторы исследования отмечают, что это первый известный науке случай прямого укуса крупной морской рептилии за горло. При этом мотив атаки остается неясным: ксифактины обычно охотились на добычу, которую можно проглотить целиком, а плезиозавр явно для этого не подходил. Ученые склоняются к версии о территориальном или агрессивном столкновении, а не об охоте, — хотя полностью исключить другие варианты нельзя.

Находка дополняет всё более детальную картину сообществ хищников в позднемеловых морях Северной Америки. В тех же отложениях уже найдены следы укусов акул на костях динозавров и птерозавров, остатки проглоченной рыбы в желудках других рыб и зубы, застрявшие в панцирях черепах. Всё это свидетельствует о том, что меловые моря были ареной острой конкуренции между крупными хищниками — и границы между их пищевыми нишами были куда более размытыми, чем считалось прежде.

