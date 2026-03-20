CBS News закрывает свою радиослужбу, проработавшую 100 лет

CBS News закрывает собственную радиослужбу почти через 100 лет после ее основания. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил сам телеканал, объяснив решение изменением стратегий радиостанций и неблагоприятной экономической конъюнктурой, передает Associated Press.

CBS News Radio начала вещание в сентябре 1927 года и фактически стала предшественником всей телесети. Именно с этой службой связаны первые шаги в бизнесе ее основателя Уильяма Пейли и репортажи легендарного журналиста Эдварда Марроу из Лондона в годы Второй мировой войны. Сегодня служба снабжает материалами около 700 радиостанций по всей стране. Аудитории она известна прежде всего итоговыми выпусками новостей в начале каждого часа. Трансляции прекратятся 22 мая.

В памятке главного редактора CBS News Бари Вайс и президента Тома Чибровски, направленной сотрудникам в пятницу, говорится, что решение было «непростым, но необходимым».

Отмечается, что ликвидация службы происходит в период масштабных перемен в руководстве CBS News. В январе Вайс, возглавившая редакцию тремя месяцами ранее, призвала коллег отказаться от стратегий, которые ассоциируются с именем известного американского ведущего Уолтера Кронкайта. Вайс — основательница издания The Free Press, не имевшая до прихода в CBS опыта в эфирной журналистике. Как пишет AP, она уже успела стать одной из самых противоречивых фигур в американских медиа: в частности, ей приписывают решение задержать на месяц выход репортажа передачи «60 минут» с критикой депортационной политики президента Дональда Трампа.

Агентство подчеркивает, что закрытие CBS News Radio отражает общую деградацию радио как новостной среды. Радио и газеты были основными источниками информации для американцев с 1920-х по 1940-е годы — в том числе в эпоху «Бесед у камина» Франклина Рузвельта в годы Великой депрессии. В 1950-е их потеснило телевидение, а сегодня, в эпоху интернета и смартфонов, слушатели всё чаще предпочитают подкасты.

Закрытие радиослужбы происходит на фоне череды сокращений в CBS. В феврале телеканал запретил ведущему ток-шоу The Late Show Стивену Колберу выпустить в эфир интервью с кандидатом в сенаторы из-за требований регулятора о равном эфирном времени для политических кандидатов, а перед этим объявил о скором закрытии шоу — официально сославшись на финансовые трудности.