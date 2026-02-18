Американский телеканал CBS запретил ведущему ток-шоу Колберу интервью с кандидатом в сенаторы от Демпартии из-за требований регулятора

Американский телеканал CBS отказался выпускать в эфир интервью ведущего ток-шоу The Late Show Стивена Колбера с кандидатом в сенаторы от Техаса Джеймсом Талярико, сославшись на новые требования Федеральной комиссии по связи (ФКС) о равном эфирном времени для политических кандидатов, сообщает The New York Times. Сам Колбер заявил, что юристы CBS запретили ему выходить в эфир с Талярико, хотя тот уже находился в студии.

В январе ФКС под руководством назначенца Трампа Брендана Карра выпустила разъяснение, согласно которому ток-шоу на сетевом телевидении больше не освобождаются от правила об обязательном равном времени для конкурирующих кандидатов. Исторически телеканалы считали, что это правило на них не распространяется — так же, как на новостные программы. В качестве прецедента они ссылались на решение ФКС 2006 года, признавшее интервью в «Шоу Джея Лено» полноценным новостным форматом.

Несмотря на запрет, Колбер всё же вышел в эфир — чтобы шесть минут критиковать CBS и лично Карра. Интервью с Талярико Колбер разместил на YouTube-канале шоу. Ведущий при этом подчеркнул, что юристы запретили ему давать ссылку или QR-код прямо в эфире. К середине вторника ролик набрал более 3,8 млн просмотров — сопоставимый выпуск с актрисой Дженнифер Гарнер за то же время собрал около 93 тысяч.

CBS оспорил версию событий, изложенную Колбером. Телеканал заявил, что «не запрещал» интервью, а лишь предупредил, что его выход в эфир обяжет канал предоставить аналогичное время двум другим кандидатам — Джасмин Крокетт и Ахмаду Хасану, которые также участвуют в техасских праймериз. По словам CBS, редакция сама выбрала опубликовать интервью на YouTube. Единственный демократический комиссар ФКС Анна Гомес назвала произошедшее «тревожным примером корпоративной капитуляции перед давлением администрации».

Это происходит на фоне давней конфронтации CBS и Трампа. Ранее президент требовал лишить телеканал и его материнскую компанию Paramount лицензии за «распространение фейков», а сам Колбер резко критиковал выплату CBS $16 млн Трампу в рамках урегулирования иска о редактировании интервью с Камалой Харрис. Вскоре после этого CBS объявил о закрытии The Late Show — в мае 2026 года оно выйдет в последний раз. Официально телеканал объяснил закрытие шоу финансовыми соображениями.

