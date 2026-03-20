Иран в ходе обстрела Израиля ударил ракетой рядом с мечетью Аль-Акса на Храмовой горе — одной из главных святынь ислама

Иран в ходе очередного обстрела Израиля попал по Храмовой горе — один из ударов зафиксирован примерно в 350 метрах от мечети Аль-Акса. По предварительным данным, пока не установлено, был ли это суббоеприпас ракеты или обломки после ее перехвата.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Мечеть Аль-Акса расположена на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и является одной из главных святынь ислама. Это третье по значимости святое место для мусульман после Мекки и Медины. Территория вокруг мечети имеет особое религиозное и политическое значение и регулярно становится центром напряженности.

Также 20 марта стало известно, что в Иерусалиме впервые в истории не только закрыли на несколько недель Храм Гроба Господня, но и приостановили в нем богослужения. Храм закрыли 28 февраля, когда США совместно с Израилем начали операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по Израилю и другим странам ближневосточного региона.