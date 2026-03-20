Трамп создает новое бюджетное «бюро помощи» нуждающимся вместо USAID — со сделками и прибылью

Администрация Дональда Трампа проводит масштабную реформу системы иностранной помощи США, резко сократив ее объемы после закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Критики считают, что такие меры уже привели к серьезным последствиям и могут стоить жизни миллионам людей.

Как ожидается, в пятницу Госдепартамент объявит о создании нового Бюро по чрезвычайным ситуациям и гуманитарной помощи (Disaster and Humanitarian Response bureau). Там будут работать более 200 сотрудников. Это примерно 5% от числа специалистов, ранее напрямую работавших в USAID. В 2024 году, при администрации Джо Байдена, в проектах агентства было задействовано более 10 тысяч человек по всему миру.

Финансирование также значительно сокращено. В 2025 году бюджет международной гуманитарной помощи составил $5,4 млрд, тогда как в 2023 году через USAID распределялось около $43 млрд.

В администрации Трампа заявляют, что делают помощь более эффективной: сокращают расходы, закрывают программы, связанные с климатом и социальными вопросами, и сосредотачиваются на «проектах по спасению жизней». При этом Вашингтон всё чаще делает ставку на двусторонние сделки вместо традиционных программ помощи, отмечает Bloomberg.

В частности на этой неделе The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить помощь ВИЧ-пациентам в Замбии, чтобы заставить местные власти дать США доступ к важным природным ресурсам страны.

Эксперты предупреждают, что сокращение финансирования такого ведомства снижает влияние американской помощи, особенно в сфере здравоохранения. По словам главы организации Refugees International Джереми Кониндика, уровень поддержки уже заметно упал.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, ликвидация USAID может привести к 14 млн дополнительных смертей к 2030 году. В Госдепартаменте с этим не согласны и заявляют, что помощь не прекращается, а становится более эффективной.

Администрация Трампа также усиливает сотрудничество с ООН, пообещав выделить $2 млрд в гуманитарный фонд организации. Одновременно США развивают соглашения в сфере глобального здравоохранения.

