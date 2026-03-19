В Иране казнили еще троих участников протестов, несмотря на обещания властей этого не делать

В Иране казнили троих участников протестов, об этом 19 марта сообщает государственное агентство Tasnim. Их обвинили в убийстве двух полицейских.

Сообщается, что осужденные признали вину в убийстве. Их также обвинили в «деятельности в интересах Израиля и США», однако в чем именно она заключалась, не уточняется.



В середине января власти Ирана заявляли, что не намерены казнить протестующих. «Никаких повешений не будет ни сегодня, ни завтра. Я могу сказать вам, я уверен, что никакого плана вешать [протестующих] вообще нет. <...> О повешении не может быть и речи», — говорил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

21 февраля Amnesty International предупреждала, что как минимум 30 активистам в стране грозит смертная казнь. Днем ранее организация сообщила об уже вынесенных 8 смертных приговорах.

Кроме того, местные жители рассказывали о внесудебных казнях. По их словам, раненых протестующих расстреливали прямо в больницах.

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря 2025 года из-за ухудшения экономической ситуации и быстро переросли в политический протест с требованием смены режима. По разным оценкам, во время протестов были убиты от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек.