Власти Москвы отменили решение о выделении средств на проектирование четырех участков метро в 2026 году

Московские власти убрали из Адресной инвестиционной программы финансирование проектирования четырех участков метро на 2026 год — суммарно речь идет о 24,3 млрд рублей. Это следует из постановления правительства Москвы № 194 от 17 февраля и обновленной версии АИП, размещенной в «Вестнике Москвы», обращает внимание Astra.

Под сокращение попало проектирование участка Рублёво-Архангельской линии между станциями «Новорижская» и «Изумрудные Холмы» — на него в 2026 году планировалось направить 3,3 млрд рублей, ввод в эксплуатацию намечался на 2033 год. Также отменено финансирование продления Троицкой линии — от «Троицка» до «Кинокластера». В программе на этот участок было заложено 3,4 млрд рублей, а в числе проектируемых станций были «Солнечная», «Академика Черенкова», «Красная Пахра» и «Кинокластер» с плановым вводом в 2032 году.

Еще два участка, лишившихся финансирования на 2026 год, должны были пройти через западные районы города. Продление Филёвской линии — от «Кунцевской» до «Медицинского центра» в районе Сколково с пятью новыми станциями: «Верейской», «Беловежской», «Сколтехом», «Сколково» и «Медицинским центром» — потеряло наибольшую сумму: 10,2 млрд рублей при ожидаемом вводе в 2031 году. Продление Сокольнической линии от «Бульвара Рокоссовского» до «Холмогорской» со станциями «МГСУ» и «Холмогорская» лишилось 7,4 млрд рублей. Эти объекты планировалось открыть в 2030 году.

Финансирование всех четырех проектов на 2027–2028 годы в целом сохранено — сокращения коснулись только 2026 года. Исключение составляет Сокольническая линия, по которой расходы на 2027 год также частично урезаны. Как именно перенос проектных работ скажется на сроках строительства, из официальных документов не следует.

Ранее стало известно, что в январе–феврале 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 91% от запланированного на весь год показателя — 3,786 трлн рублей. На этом фоне Минфин информировал ведомства о необходимости урезать расходы на 10% по всем незащищенным статьям.

