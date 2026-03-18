Аргентина вслед за США вышла из ВОЗ. Президент Милей критиковал организацию за ее политику во время пандемии Covid-19

Аргентина официально прекратила свое членство во Всемирной организации здоровья (ВОЗ). Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Пабло Кирно.

«Наша страна продолжит содействовать международному сотрудничеству в области здравоохранения посредством двусторонних соглашений и региональных форумов, в полной мере защищая свой суверенитет и право принимать решения по вопросам политики в области здравоохранения», — написал Кирно.

О своем намерении покинуть ВОЗ Аргентина уведомила в марте прошлого года, примерно через месяц после того, как аналогичное решение приняла администрация США. Президент Аргентины Хавьер Милей тогда раскритиковал ВОЗ за ее политику во время пандемии Covid-19.

США официально покинули ВОЗ в феврале, оставив задолженность перед организацией в $280 млн. Руководство ВОЗ сообщило, что придется сократить штат из-за того, что Вашингтон и Буэнос-Айрес решили прекратить финансирование организации. Ожидается, что до конца года будет уволено 25% сотрудников. По состоянию на конец 2024 года в организации работало почти 9500 человек.

О том, как выход США из ВОЗ скажется на здравоохранении во всем мире, — в материале The Insider


