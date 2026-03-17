Командовавший масштабными рейдами против мигрантов в США Грегори Бовино уходит в отставку

Начальник сектора пограничной службы США Грегори Бовино, ставший одним из главных публичных лиц антимиграционной политики администрации Дональда Трампа, намерен уйти с федеральной службы в конце марта. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на два источника, знакомых с его решением.

По данным телеканала, Бовино уже сообщил коллегам о планах уйти, однако официально документы об отставке он пока не подал. В Министерстве внутренней безопасности подтвердили, что формальной процедуры увольнения еще не было. При этом консервативное издание Breitbart пишет, что сам Бовино заявил о своем уходе и завершении почти 30-летней карьеры.

Бовино стал одним из ключевых исполнителей масштабных антимигрантских рейдов внутри США. Под его руководством агенты пограничной службы проводили операции в Лос-Анджелесе, Чикаго, Новом Орлеане и Миннеаполисе — зачастую вдали от границы, что стало заметным расширением полномочий ведомства. Эти рейды сопровождались резкой критикой со стороны местных властей и правозащитников.

В конце января Бовино был отстранен от руководства операциями в Миннесоте после политического скандала, связанного с убийством двух граждан США федеральными агентами. По данным СМИ, решение было принято на фоне недовольства в Белом доме тем, как действия силовиков воспринимаются общественностью. Сам Бовино, в частности, без доказательств заявил, что один из погибших намеревался «устроить бойню», что лишь усилило критику.

В последние годы Бовино стал одной из самых заметных фигур в системе Пограничной службы. Он выступал за расширение полномочий службы и жесткий контроль за иммиграцией, а его методы неоднократно становились предметом скандалов. По данным расследований, в возглавляемом им секторе Эль-Сентро фиксировался рост случаев чрезмерного применения силы, а сам он публично конфликтовал с местными властями и игнорировал имеющиеся ограничения на действия федеральных агентов.

С возвращением Трампа в Белый дом Бовино стал фактическим «полевым командующим» антимигрантскими операциями внутри страны и приобрел популярность среди сторонников жесткой политики депортаций. Его уход происходит на фоне кадровых перестановок в системе внутренней безопасности США и критики в адрес методов борьбы с нелегальной миграцией.

