Национальное следственное агентство (NIA) Индии арестовало семерых иностранцев — шестерых граждан Украины и одного гражданина США — по подозрению в подготовке террористических атак на территории страны, сообщает India Express.

Как пишет издание, задержания провели несколько оперативных групп NIA на прошлой неделе. Всем предъявлены обвинения по статье 18 Закона о предупреждении незаконной деятельности (UAPA) и ряду других статей. Американский гражданин был задержан пограничной службой в аэропорту Калькутты, трое украинцев — в Лакхнау, еще трое — в Дели.

По данным следствия, подозреваемые въехали в Индию по действующим визам, однако затем направились в штат Мизорам без обязательного разрешения на посещение закрытых территорий. Оттуда они перебрались в Мьянму, где, как утверждается, вступили в контакт с вооруженными группировками, враждебными Индии. Следствие также установило, что обвиняемые организовали доставку в Мизорам нескольких партий дронов европейского производства.

Задержанных этапировали в Дели и в субботу представили дежурному судье, который поместил их под стражу на трое суток. В понедельник суд продлил арест еще на 11 дней, до 27 марта. Дополнительный судья районного суда Патиала-Хаус Прашант Шарма в своем решении отметил, что сбор доказательств, установление соучастников и анализ телефонных данных обвиняемых оправдывают их содержание под стражей.

По версии NIA, группа переправляла крупные партии дронов из Европы в Мьянму через территорию Индии для передачи вооруженным этническим формированиям. Те, в свою очередь, предположительно снабжали оружием и оказывали боевую подготовку запрещенным индийским повстанческим группировкам. Следствие намерено установить маршруты передвижения обвиняемых, источники финансирования и выявить их предполагаемых сообщников, которые пока остаются на свободе.

В 2022 году Reuters со ссылкой на эксперта ООН по правам человека в Мьянме сообщал, что Россия и Китай поставляют в страну военные самолеты, которые хунта использует для ударов по гражданскому населению. В числе поставщиков вооружений в Мьянму эксперт ООН также упомянул Сербию.

