ЦИК Казахстана заявил, что за принятие новой Конституции, усиливающей власть президента, проголосовали 87,15% участников референдума

ЦИК Казахстана объявил официальные результаты референдума по проекту новой Конституции, разработанному по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Согласно этим данным, явка составила 73,12%, а доля голосов за ее принятие — 87,15%. Против проголосовали всего 9,83%. Больше 146 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.

В бюллетене значился один вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Подготовка к референдуму сопровождалась задержанием сразу нескольких блогеров и журналистов, критиковавших новую Конституцию.

Политолог Димаш Альжанов в разговоре с The Insider рассказал, что новая Конституция усиливает возможности президента менять законодательство в обход парламента и делает возможным «обнуление» президентских сроков:

«Конституция меняется для усиления полномочий президента. Если действующая Конституция и так авторитарна и предоставляет президенту чрезмерные полномочия, то в новой версии упрощены процедуры его влияния на ключевые назначения в системе власти, в судебной системе. Президент наделяется полномочиями издавать указы, имеющие силу закона и конституционного закона в период отсутствия парламента. Все это говорит об усилении контроля президента над законотворческим процессом. Это следствие желания президента усилить свое влияние и избежать рисков в случае каких-либо потрясений или общественного недовольства, которое могло бы нарушить равновесие в условиях нынешней системы, все же подразумевающей формальное участие Сената в утверждении должностных лиц. Кроме того, новый проект Конституции также открывает вопрос о трактовке одного семилетнего срока президента и делает возможным „обнуление“ срока Токаева. И в целом общая тенденция говорит о том, что Казахстан все ближе дрейфует к той авторитарной модели, которая действует в России и Беларуси».

Как ранее рассказывал The Insider, кроме расширения законодательных полномочий президента, проект новой Конституции предполагает замену двухпалатного парламента однопалатным курултаем, депутаты которого избираются только по партийным спискам, учреждение должности вице-президента, который может стать временно исполняющим обязанности президента в случае его добровольной отставки, создание Народного совета, назначаемого президентом и имеющего право законодательной инициативы, и передачу президенту права назначать председателей Верховного и Конституционного судов, глав ЦИК и Нацбанка, генерального прокурора и некоторых других должностных лиц без одобрения парламента.

Новая Конституция фактически отменяет часть положений, принятых в результате референдума в 2022 году после беспорядков, приведших к отставке первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Тогда в Конституцию внесли поправки, ограничившие полномочия президента одним семилетним сроком, запрет для родственников президента занимать должности на госслужбе, восстановление Конституционного суда и возвращение возможности для депутатов в парламент избираться по одномандатным округам.